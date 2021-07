Où acheter le kit domicile de l’Angleterre pour l’Euro 2020 ?

Ils ont l’air très pointus dans leur kit blanc (Photo : UEFA via .)

L’équipe anglaise de Gareth Southgate est entrée dans l’histoire en devenant la première équipe à se qualifier pour la finale d’un tournoi majeur depuis 1966.

Après battre le Danemark 2-1 Mercredi, les Three Lions se sont qualifiés pour la finale de l’Euro 2020 dimanche, où ils affronteront l’Italie.

L’histoire étant écrite, la folie du football a atteint son paroxysme – et les fans réagissent en achetant en masse le kit de football Euro 2020 de l’Angleterre.

Si vous n’avez pas encore réussi à vous procurer un kit, où pouvez-vous acheter une chemise d’Angleterre ?

Où acheter le maillot Angleterre Euro 2020

Au moment de la publication, il y avait encore du stock pour les versions pour enfants de la chemise sur le England FA Shop à partir de 54,95 £.

Ils se vendent vite, cependant.

Pour les hommes, la plupart du stock est épuisé, ou jusqu’aux dernières tailles pour chaque chemise avec le nom d’un joueur spécifique imprimé au dos.



Le maillot est devenu un produit phare alors que l’Angleterre se qualifie pour la finale. (Photo : . via .)

Les fans peuvent toujours obtenir le maillot de gardien de but Pickford sur le site Web pour 74,95 £.

Interrogé sur la possibilité de réapprovisionner le site, le service client publie un communiqué indiquant : « Malheureusement, nous n’avons pas de date de stock pour le moment. »

Ailleurs, les kits d’Angleterre pour enfants sont toujours disponibles chez d’autres détaillants, y compris Sports Direct pour 54,99 £.

Nike, la marque derrière le kit anglais, propose toujours des kits pour enfants, ainsi que des vestes de survêtement officielles de l’Angleterre, des hauts pour femmes et d’autres accessoires anglais.

Jusqu’à présent à l’Euro 2020, l’Angleterre n’a porté que son maillot domicile.

La seule fois où les Three Lions ont remporté un tournoi majeur était la Coupe du monde 1966, et dans ce tournoi, ils portaient du blanc dans chaque match, à l’exception de la finale.

Alors, est-ce qu’il sera intéressant de voir si Gareth décide de mettre les joueurs en rouge pour un peu plus de chance.

