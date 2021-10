Où acheter le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro

L’annonce des Pixel 6 et 6 Pro a finalement eu lieu, et avec les précommandes commençant aujourd’hui, il ne faudra pas beaucoup plus de temps avant que ce nouveau téléphone brillant soit entre vos mains. Comme toujours, trouver la bonne vitrine pour acheter peut être un véritable défi, d’autant plus que les détaillants et les transporteurs par le biais d’offres, de forfaits et d’innombrables offres d’échange vous conviennent. Sans parler d’acheter directement chez Google, ce qui, comme toujours, reste une option.

Si vous avez déjà consulté nos deux pratiques Pixel 6 et Pixel 6 Pro et que vous êtes prêt à débourser de l’argent, voici toutes les façons de précommander le Pixel 6.

Où précommander

Si vous êtes juste après les téléphones – pas de bonus de précommande, d’offres d’échange ou de quoi que ce soit d’autre – nous avons ce qu’il vous faut. Cliquez sur les liens des magasins ci-dessous ou continuez à lire pour découvrir les offres que vous pouvez obtenir en échange d’appareils ou de plans de paiement plus anciens.

Pixel 6

Google Store/Google Fi

Pixel 6 Pro

Google Store/Google Fi

Amazon

Le plus grand détaillant au monde a les deux téléphones prêts à être expédiés le jour de la sortie. Vous pouvez acheter le Pixel 6 pour 599 $ ou le Pixel 6 Pro pour 899 $, tous deux avec 128 Go de stockage. Alors que le modèle plus petit de 256 Go est actuellement disponible, seul le 128 Go Pro est en vente jusqu’à présent. Nous avons constaté des problèmes de stock dans d’autres magasins, mais Amazon semble tenir bon.

Google

C’est un téléphone Pixel, n’est-ce pas ? Acheter directement auprès de Google pourrait être votre meilleur pari pour l’expédier le plus rapidement possible – si vous pouvez passer à travers l’interface de magasin cassée, bien sûr. Vous pouvez acheter les deux appareils dès maintenant à leurs prix habituels – 599 $ pour le plus petit modèle, 899 $ pour le Pro – mais si vous avez un appareil à échanger, vous pouvez économiser jusqu’à 660 $ sur l’achat de votre appareil.

Voici une sélection de certains appareils populaires récents qui valent la peine d’être échangés. Ces fourchettes de prix concernent le Pixel 6 plus petit – Google propose des valeurs différentes plus élevées lors de l’achat du Pixel 6 Pro.

iPhone 12 Pro Max – 308 $ – 633 $ iPhone 12 – 248 $ – 453 $ Galaxy Note 20 Ultra 5G – 269 $ – 494 $ Galaxy S20 Ultra 5G – 263 $ – 473 $ OnePlus 9 Pro – 307,50 $ – 445 $ LG Wing 5G – 87,50 $ – 175 $ Pixel 5 – 241 $ – 366 $ Pixel 4a 5G – 182,50 $ – 245 $ Pixel 4a – 112,50 $ – 165 $ Pixel 4 XL – 104 $ – 194 $ Pixel 4 – 96,50 $ – 159 $

Pas trop moche, non ? Bien que vous puissiez probablement gagner un peu plus d’argent en vendant votre téléphone, il est beaucoup plus facile d’envoyer votre appareil directement à Google. De plus, la précommande d’un Pixel 6 déverrouillé vous offre une paire gratuite de Pixel Buds de la série A.

Meilleur achat

Ce ne serait pas un nouveau gadget s’il ne venait pas chez Best Buy. Vous pouvez obtenir un Pixel 6 ou 6 Pro aux prix habituels, avec une activation disponible via des opérateurs ou en tant que modèle complètement déverrouillé. Contrairement à Amazon, Best Buy inclut le même bonus de précommande de la série A de Pixel Buds que la vitrine de Google, sans tous les maux de tête liés aux plantages et aux erreurs système.

Photo B&H

Croyez-le ou non, B&H avait en fait ses liens de précommande avant Amazon ou Best Buy. Si vous repérez des stocks limités dans d’autres magasins, c’est un excellent moyen de vous en procurer un. De plus, ces Pixel Buds sont également inclus ici, mais sinon, aucune offre ou offre spéciale.

Transporteurs

Certaines des meilleures offres sur les smartphones phares récents sont passées par les canaux des opérateurs, car des entreprises comme AT&T et Verizon ont essayé de ramener les consommateurs à acheter leurs téléphones directement via leurs fournisseurs de téléphonie mobile. Comme prévu, les trois opérateurs accordent de gros crédits aux téléphones Pixel 6.

AT&T

Les précommandes pour les deux appareils sont en cours en ce moment, mais les meilleures offres sont exclusives aux abonnés illimités. AT&T vous offrira jusqu’à 700 $ de réduction sur le Pixel 6 Pro avec un échange éligible, ramenant le prix à 6,67 $ par mois sur un plan de versement de 36 mois. Les personnes intéressées par le plus petit modèle peuvent en obtenir un pour seulement 15 $ par mois sur 36 mois, pour un total de 540 $ – aucun échange requis.

AT&T propose également 50 % de réduction sur les accessoires de marque Google à l’achat de n’importe quel appareil Pixel, jusqu’au 18 novembre. Procurez-vous un chargeur – vous savez, puisqu’il n’est pas inclus dans la boîte – ou l’un de ces nouveaux étuis sophistiqués.

Google Fi

En tant qu’opérateur de choix de Google, l’entreprise va plus loin qu’elle ne l’a fait pour le Google Store. En plus d’offrir aux nouveaux clients Fi – du moins si vous n’êtes pas avec l’opérateur depuis 180 jours – qui portent leur numéro une paire gratuite de Pixel Buds A-series avec une précommande Pixel 6, il donne également 200 $ en crédits de service. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de cette promotion ici.

Verizon

Le partenaire d’origine de Google pour la série Pixel n’a peut-être plus de contrat exclusif, mais cela ne veut pas dire qu’il ne propose pas de bonnes affaires. Verizon vous accordera jusqu’à 700 $ de réduction sur votre nouveau téléphone lors de l’activation d’une nouvelle ligne sur un forfait « Premium Illimité », ou 350 $ de réduction si vous effectuez une mise à niveau, bien que vous deviez échanger un appareil pour être admissible. Les appareils les plus récents de Samsung, Apple, Motorola, LG, OnePlus et Google font l’affaire pour cette remise.

T Mobile

Ah, le non-porteur. Si vous êtes abonné à T-Mobile, vous disposez de plusieurs options pour les précommandes. Si vous échangez un appareil éligible avec un Magenta Max, le plus petit Pixel 6 est entièrement gratuit, tandis que le plus grand Pixel 6 Pro peut être le vôtre pour jusqu’à 900 $ de réduction. Vous voudrez consulter le site Web de T-Mobile pour voir tous les téléphones applicables, mais si vous êtes un grand fan d’Android, vous en avez probablement un qui traîne dans la maison.

Visible

Bien que Visible ne vende que les versions 128 Go des Pixel 6 et 6 Pro, si vous pouvez vous contenter d’une allocation de stockage plus petite, cela pourrait valoir la peine d’acheter via la dernière filiale de Verizon. Au lieu des valeurs d’échange, vous pouvez obtenir une carte-cadeau de 200 $ pour votre choix de détaillant, y compris Amazon, Best Buy, et plus encore. Vous devrez passer à Visible et être un abonné payant pendant trois mois, mais si vous n’avez pas d’appareil à échanger, c’est une affaire difficile à battre. Consultez les termes et conditions complets ici.

