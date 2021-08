Où acheter le Samsung Galaxy Z Flip 3 moins cher : les meilleures offres pour le nouveau pliable de Samsung

Il n’est jamais trop tôt pour trouver une excellente affaire sur un nouveau téléphone. Tous les meilleurs téléphones pliables se situent dans une fourchette de prix bien supérieure à celle de la plupart des smartphones du marché, bien que le dernier Samsung Galaxy Z Flip 3 soit l’un des plus abordables à ce jour.

À son prix régulier de 999,99 $, le Galaxy Z Flip 3 se situe en fait au bas de l’échelle des prix des téléphones pliables, bien que ce serait toujours un énorme fardeau pour certains d’acheter directement. C’est là que les offres et les remises des opérateurs sur les téléphones déverrouillés peuvent être extrêmement utiles pour ceux qui ont hâte d’avoir l’un de ces appareils uniques entre leurs mains.

En ce qui concerne les meilleures offres de téléphones pliables, nous voyons souvent des opérateurs comme Verizon et AT&T offrir les meilleures remises juste après la sortie d’un nouveau téléphone, tandis que les appareils déverrouillés peuvent être plus difficiles à trouver en vente au début. Cependant, avec les appareils Samsung, vous pouvez généralement trouver une offre intéressante directement sur le site Web de Samsung pour acheter votre nouveau téléphone déverrouillé et à prix réduit.

Disponible en plusieurs coloris, dont Cream, Green, Lavender et Phantom Black, et doté d’un écran de couverture redessiné de 1,9 pouce, le Galaxy Z Flip 3 de Samsung est équipé d’un écran Dynamic AMOLED X2 “Infinity Flex” de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ainsi que 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Il possède également des caméras extérieures principales et grand angle avec une résolution de 12MP tandis que sa caméra intérieure offre une résolution de 10MP. Semblable à l’itération précédente de cet appareil, il existe également une batterie intégrée de 3 300 mAh avec une fonctionnalité de chargement sans fil.

L’une des différences les plus immédiates entre le Flip 3 et la version précédente est visible sur l’écran extérieur de l’appareil. Le Galaxy Flip 3 a un écran qui est maintenant quatre fois plus grand pour afficher plus de vos notifications et commandes d’applications. Le prix a également été considérablement réduit, car les premiers modèles et les modèles 5G du Galaxy Z Flip ont initialement fait leurs débuts à 1 380 $ et 1 449 $ respectivement.

Meilleures offres bon marché pour les opérateurs Samsung Galaxy Z Flip 3

La plupart des offres les plus attrayantes proviennent des opérateurs lorsqu’un appareil est encore tout neuf. Vous trouverez ci-dessous certaines des meilleures offres Samsung Galaxy Z Flip 3 telles qu’elles sont révélées par des opérateurs tels que Verizon, Mint Mobile, AT&T, etc.

Samsung Galaxy Z Flip 3 | à partir de 349,99 $ chez Samsung



Samsung vous permet de choisir entre acheter l’appareil connecté à un opérateur ou déverrouillé. De plus, lorsque vous échangez jusqu’à quatre appareils, vous économiserez jusqu’à 650 $ sur son prix total !

à partir de 349,99 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 3 avec crédit Galaxy Watch de 150 $ | Gratuit chez Verizon



Obtenez jusqu’à 1 000 $ de réduction sur le Galaxy Z Flip 3 chez Verizon lorsque vous échangez un appareil éligible et ajoutez une ligne sur certains forfaits illimités, ce qui le rend effectivement gratuit. Vous recevrez même jusqu’à 500 $ en retour si vous changez d’opérateur. De plus, si vous regroupez une Galaxy Watch 4 avec votre Z Flip 3, vous recevrez 150 $ de réduction sur le prix régulier de la montre.

Voir chez Verizon

Samsung Galaxy Z Fold 3 avec Galaxy Z Flip 3 gratuit | à partir de 59,99 $/mois chez Verizon



Une autre offre chez Verizon vous permet d’acquérir gratuitement le Galaxy Z Flip 3 lorsque vous achetez le Samsung Galaxy Z Fold 3 à son prix régulier et ajoutez une ligne sur certains forfaits illimités. De plus, si vous regroupez une Galaxy Watch 4 avec votre achat de téléphone, vous recevrez 150 $ de réduction sur le prix régulier de la montre. En plus de cela, tous les étuis, protecteurs d’écran et accessoires de recharge sans fil de la marque Samsung Galaxy Z sont actuellement à 25 % de réduction.

Voir chez Verizon

Samsung Galaxy Z Flip 3 | Gratuit chez AT&T



Les clients nouveaux et existants peuvent économiser jusqu’à 1 000 $ sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 lorsque vous échangez un appareil éligible et choisissez un plan de versement mensuel ainsi qu’un plan illimité éligible, rendant ainsi l’appareil gratuit dans le processus. Vous économiserez également 50 % sur les accessoires Samsung lorsque vous les achetez avec cet appareil.

Voir chez AT&T

Samsung Galaxy Z Flip 3 | Gratuit sur T-Mobile



Procurez-vous le Galaxy Z Flip 3 gratuitement (jusqu’à 1 000 $ de réduction) chez T-Mobile lorsque vous échangez un appareil éligible et choisissez le plan d’installation d’équipement (EIP) sans intérêt sur Magenta MAX. Alternativement, vous économiserez jusqu’à 500 $ lorsque vous échangez un appareil éligible et récupérez l’appareil avec EIP sur n’importe quel forfait postpayé. Sans l’accord, T-Mobile propose l’appareil à partir de 41,67 $ par mois.

Voir sur T-Mobile

Meilleures offres débloquées Samsung Galaxy Z Flip 3 pas chères

Pour ceux qui ne veulent pas connecter leur nouveau téléphone à un opérateur dès le départ, la recherche d’offres sur un appareil déverrouillé est toujours la voie à suivre. Des magasins comme Amazon, Best Buy et le site Web de Samsung sont quelques-uns de nos endroits préférés pour acheter des téléphones Samsung déverrouillés, et nous partagerons toutes leurs meilleures offres et plus encore ci-dessous.

