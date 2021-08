Où acheter le Samsung Galaxy Z Fold 3 moins cher : les meilleures offres pour le nouveau pliable de Samsung

Même si le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3 est désormais disponible à 200 $ de moins que le coût d’origine de son prédécesseur, vous pouvez toujours vous attendre à payer pas mal d’argent pour l’un des meilleurs téléphones pliables du marché lorsqu’ils ne sont pas réduits. Heureusement, il existe toujours quelques excellentes façons d’économiser sur un nouveau téléphone pour ceux qui savent où chercher. Donc, si vous espérez acheter le dernier appareil et peut-être même économiser plusieurs centaines de dollars, vous êtes au bon endroit.

Les offres des opérateurs seront les offres les plus courantes disponibles immédiatement après la sortie de tout nouvel appareil, mais ces derniers temps, elles sont devenues encore plus attrayantes que d’habitude. Les offres débloquées du Samsung Galaxy Z Fold 3 peuvent être plus difficiles à trouver, bien que les sites Web d’Amazon et de Samsung soient généralement les meilleures options pour ceux qui cherchent à acheter leur nouveau téléphone.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible en quatre coloris – Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver et en édition limitée Thom Browne White – et plus élégant, plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 2. Il est équipé d’un écran de 7,6 pouces ” Écran intérieur Infinity Flex” Dynamic AMOLED 2X et un écran de couverture de 6,2 pouces qui présentent tous deux un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. À l’intérieur se trouve le Snapdragon 888 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Et bien sûr, il y a la configuration stellaire à trois caméras arrière avec un capteur principal 12MP, un objectif ultra-large 12MP et un téléobjectif 12MP, ainsi qu’une caméra sous-écran 4MP et une caméra de couverture 10MP. Il dispose même d’une résistance à l’eau IPX8.

De plus, pour la toute première fois sur la série Galaxy Z, la prise en charge du S Pen est arrivée avec deux nouveaux modèles de S Pen : le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro.

Nous garderons le guide ci-dessous à jour au fur et à mesure que d’autres des meilleures offres Galaxy Z Fold 3 seront trouvées, alors assurez-vous de mettre cette page en signet et revenez bientôt si vous ne voyez pas une offre que vous êtes prêt à accrocher pour l’instant.

Meilleures offres bon marché pour les opérateurs Samsung Galaxy Z Fold 3

Il n’est pas inhabituel que les meilleures offres de téléphones pliables proviennent d’opérateurs plutôt que de magasins de détail comme Amazon, au moins pendant environ six mois après la sortie de tout nouvel appareil. Vous trouverez ci-dessous certaines des meilleures offres Samsung Galaxy Z Fold 3 provenant d’opérateurs tels que Verizon, Mint Mobile, AT&T, etc.

Samsung Galaxy Z Fold 3 avec coque de téléphone gratuite | à partir de 999,99 $ chez Samsung



Échangez jusqu’à quatre appareils éligibles lors de la commande du Samsung Galaxy Z Fold 3 chez Samsung, et vous obtiendrez jusqu’à 900 $ de réduction sur son prix total au cours du processus ! Cela ramènerait son coût aussi bas que 25 $ par mois. Vous recevrez également une housse gratuite (d’une valeur allant jusqu’à 79,99 $) pour protéger votre nouveau téléphone pliable.

à partir de 999,99 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 3 | Jusqu’à 1 000 $ de rabais chez Verizon



Économisez jusqu’à 1 000 $ sur les nouveaux appareils de la série Galaxy Z chez Verizon lorsque vous échangez un appareil éligible et ajoutez une ligne sur certains forfaits illimités chez Verizon; vous recevrez même jusqu’à 500 $ en retour si vous changez d’opérateur. Vous pouvez même accrocher la Galaxy Watch 4 à un rabais de 150 $ lorsqu’elle est achetée avec un appareil Android.

à partir de 799,99 $ chez Verizon

Samsung Galaxy Z Fold 3 avec Galaxy Z Flip 3 gratuit | à partir de 59,99 $/mois chez Verizon



Une autre offre chez Verizon offre le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 3 gratuitement lorsque vous achetez le Samsung Galaxy Z Fold 3 à prix régulier et ajoutez une ligne sur certains forfaits illimités. Alternativement, vous pouvez vous procurer un deuxième Galaxy Z Fold 3 à 1 000 $ de réduction.

à partir de 799,99 $ chez Verizon

Samsung Galaxy Z Fold 3 | Jusqu’à 1 000 $ de rabais avec échange chez AT&T



Les clients nouveaux et existants peuvent obtenir jusqu’à 1 000 $ sur le prix du nouveau Galaxy Z Fold 3 avec un plan de versement mensuel lorsque vous échangez un appareil éligible et choisissez un plan de versement mensuel avec un plan illimité éligible chez AT&T. Cela porte son prix aussi bas que 22 $ par mois. Vous pouvez également économiser 50 % sur les accessoires Samsung lorsqu’ils sont achetés avec cet appareil.

à partir de 799,99 $ chez AT&T

Samsung Galaxy Z Fold 3 | Jusqu’à 1 000 $ de réduction avec échange sur T-Mobile



T-Mobile offre également jusqu’à 1 000 $ de réduction sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 lorsque vous échangez un appareil éligible et choisissez le plan d’installation d’équipement (EIP) sans intérêt sur Magenta MAX. Alternativement, vous économiserez jusqu’à 500 $ lorsque vous échangerez un appareil éligible et récupérez l’appareil avec EIP sur n’importe quel forfait postpayé.

à partir de 799,99 $ sur T-Mobile

Meilleures offres débloquées Samsung Galaxy Z Fold 3 pas chères

Parfois, la meilleure façon d’acheter votre appareil est carrément. Si vous ne cherchez pas encore à connecter votre téléphone à un opérateur, les offres ci-dessous sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 déverrouillé valent la peine d’être envisagées.

