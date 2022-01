Où acheter le token FLUX : il a établi un nouveau record historique à 3,27 $

Le jeton de flux commence 2022 sur une note très élevée après avoir atteint un nouveau sommet historique de 3,27 $ le premier jour ouvrable de l’année. La pièce est sur une course haussière monstrueuse depuis le 7 décembre 2021, pour corriger le récent recul brutal.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui regardent le jeton Bora, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter des tokens FLUX

FLUX étant un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter FLUX en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter FLUX dès maintenant, suivez ces étapes :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre FLUX

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont FLUX.

Qu’est-ce que le jeton FLUX ?

Le token FLIX est le token natif de l’écosystème Flux.

Si c’est la première fois que vous rencontrez l’écosystème Flux, il s’agit d’une nouvelle génération d’infrastructure cloud décentralisée évolutive.

L’écosystème Flux permet aux utilisateurs de développer, gérer et exécuter des applications sur plusieurs serveurs en même temps. Il est développé pour le Web 3.0 et les DApps.

Faut-il acheter le token FLUX aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans un token à la hausse, le token FLUX est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix FLUX

La tendance haussière actuelle du prix du FLUX semble s’accélérer, les analystes s’attendant à ce qu’il atteigne 4 $ dans quelques jours.

$ FLUX Couverture des médias sociaux

Dernières nouvelles du #Flux Lancement d’une nouvelle structure de nœuds au premier trimestre 2022 avec des exigences révisées en matière de matériel et de garantie. Cumulus – 1 000 $ FLUX

Nimbus – 12 500 $ FLUX

Stratus – 40 000 $ FLUX Plus un nouveau nœud d’entrée de gamme lancé Q2 / Q3 : Cirrus – 5-100 $ FLUX / 1 pic.twitter.com/JIUdMTKHcA – Cryptovium (@cryptovium) 28 décembre 2021

$ Flux best of # web3. Nouvel ATH pic.twitter.com/ZjoYGBz92e – @CryptoNeeng (@CryptoNeeng) 3 janvier 2022

