Où acheter le token Goes Up Higher : découvrez notre prévision de prix GUH

Goes Up Higher (GUH) est le projet de cryptographie le plus populaire de cette semaine. Au cours des dernières 24 heures, le prix de la pièce Goes Up Higher a augmenté de 400% pour atteindre environ 128 000 $ et le volume des transactions de la pièce a également grimpé de 180%.

Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans la crypto Goes Up Higher. Nous expliquons en quoi consiste le projet, comment il fonctionne, comment acheter la pièce GUH et quelles sont les perspectives d’investissement futures pour la plateforme.

Si vous souhaitez acheter des pièces tout de suite, faites défiler jusqu’à la section suivante pour notre liste des meilleurs endroits pour acheter des jetons Goes Up Higher au Royaume-Uni et ailleurs.

Où acheter va plus haut Crypto en ligne

Si vous recherchez la meilleure plate-forme pour acheter et vendre des jetons Goes Up Higher, ne cherchez pas plus loin que les deux options ci-dessous. Ce sont des courtiers en crypto-monnaie peu coûteux et fiables, et ils rendent le processus d’investissement en crypto-monnaie rapide et simple.

Alors sans plus tarder, voici les deux meilleures plateformes pour échanger des pièces Goes Up Higher :

Qu’est-ce que Goes Up Higher Coin?

C’est une forme de crypto-monnaie. Plus précisément, GUH est un jeton d’offre élastique dont le prix est mathématiquement garanti jusqu’à ce qu’il dépasse le prix du Bitcoin.

La pièce augmentera ou contractera son offre en circulation en fonction de l’endroit où elle se négocie par rapport à son prix fixe (prix fixe) par le biais de nouvelles offres. Ainsi, pour 360 époques (une ère de temps au sein d’un réseau blockchain), le prix fixe GUH augmentera de 5% toutes les 4 heures, à partir d’un prix fixe initial de 0,001 $. Dès que GUH dépassera le prix du Bitcoin, la parité sera le prix actuel du BTC + 1%.

Périodiquement, le mécanisme de réinitialisation ajustera l’offre totale de jetons GUH en circulation, permettant à l’offre de jetons de fluctuer sans que les détenteurs de jetons aient à faire quoi que ce soit. En cas de dépassement négatif, la valeur de la pièce augmentera pour correspondre au prix fixe. Pour y parvenir, le protocole réduira l’offre de jetons en circulation pour faire correspondre les choses.

Plutôt que de se lancer dans une prévente, GUH est allé furtivement pour assurer l’équité. De plus, les développeurs de Goes Up Higher ont été taquinés, ce qui signifie que tout scrupule quant à sa fiabilité peut être neutralisé pour le moment. De plus, sur le plan financier, les investisseurs peuvent trouver du réconfort dans les audits Goes Up Higher de Solidity Finance et TechRate.

Les 150 000 $ de liquidité initiale du réseau GUH ont été épuisés et verrouillés dans le sens de la combustion, les contrats ont été annulés et le contrat symbolique est retardé d’un verrouillage de 24 heures. Désormais vérifiée sur BscSan et TrustWallet, l’équipe de développement visera à diriger la prochaine phase de croissance de GUH.

Dois-je acheter le token GUH ?

L’achat ou non de la crypto Goes Up Higher dépend de vos objectifs d’investissement et de vos objectifs financiers. Si vous recherchez un projet de cryptographie à haut risque et à haute récompense pour occuper une petite partie de votre portefeuille et que vous achetez le modèle tokenomique, la pièce Goes Up Higher pourrait être un investissement rentable.

Cependant, vous devez vous assurer de faire preuve de diligence raisonnable pour comprendre dans quoi vous vous engagez. De plus, étant donné la volatilité innée de la crypto-monnaie, si vous recherchez un investissement plus stable et prévisible, vous feriez mieux de chercher ailleurs.

Est-ce que des pièces de monnaie plus élevées me rendront riche ?

C’est hautement improbable, mais pas impossible ; Il suffit de regarder quelques-unes des histoires remarquables qui se sont produites dans le monde de la cryptographie cette année seulement.

La prévision de prix la plus élevée augmente en 2021

Notre prévision de prix GUH est la suivante :

Si Goes Up Higher a 50% de la croissance moyenne précédente de Bitcoin par an, il pourrait atteindre 56 000 $ d’ici l’année prochaine. De plus, si vous avez 100% de la croissance moyenne précédente de Bitcoin par an, elle pourrait atteindre 89 000 $ l’année prochaine.

$ GUH Couverture des médias sociaux

