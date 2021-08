Où acheter les baskets Converse noires de Gigi Hadid

Faire du shopping dans les placards de vos célébrités préférées est généralement une expérience assez, euh, chère dans le meilleur des cas, mais VOICI: Gigi Hadid est récemment sortie dans une paire de baskets Converse entièrement noires qui ne sont, en fait, pas si chères?

Et ils se trouvent justement être disponibles sur le site de Converse pour 60 $.

Chuck Taylor All Star

Converse converse.com

60,00 $

Gigi a passé une tonne de temps à New York ces derniers temps, et inévitablement, son style de rue toujours incroyable a été photographié par des paparazzi. Une tonne. Au point que le top model et la nouvelle maman ont écrit un mot aux photographes, à la presse et aux comptes de fans leur demandant de respecter l’intimité de sa fille, qui accompagne souvent Gigi lors de ses sorties. Elle a terminé la note en disant ce qui suit :

“Aux paparazzi, à la presse et aux comptes de fans bien-aimés, vous savez que nous n’avons jamais intentionnellement partagé le visage de notre fille sur les réseaux sociaux. Notre souhait est qu’elle puisse choisir comment se partager avec le monde lorsqu’elle sera majeure et qu’elle puisse vivre une enfance aussi normale que possible, sans se soucier d’une image publique qu’elle n’a pas choisie. Cela signifierait le monde pour nous, alors que nous emmenons notre fille voir et explorer New York et le monde, si vous vouliez SVP SVP SVP brouiller son visage hors des images, si et quand elle est filmée. Je sais que c’est un effort supplémentaire – mais en tant que nouvelle maman, je veux juste le meilleur pour mon bébé, comme le font tous les parents… et j’espère que cela pourra continuer la conversation pour protéger les mineurs dans les médias, même s’ils viennent d’une famille publique . “

