Où acheter les OnePlus 9 & 9 Pro: en vente maintenant!

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro font partie des smartphones les plus attendus de 2021, et pour une bonne raison. Les deux appareils offrent d’excellents écrans OLED, une charge rapide et des appareils photo améliorés grâce à Hasselblad et à l’engagement de l’entreprise à améliorer la photographie. Ces deux smartphones offrent une valeur incroyable et peuvent être trouvés chez quelques détaillants différents.

Malheureusement, l’achat d’un OnePlus 9 ou 9 Pro n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser, et il y a quelques éléments à prendre en compte lors de l’achat de ces smartphones. Par exemple, la 5G sur ces téléphones n’est compatible qu’avec un seul opérateur américain. De plus, certains détaillants ont des coloris limités et vous ne trouverez pas cette fantastique couleur vert pin partout.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Heureusement, nous pouvons vous aider à identifier les meilleurs endroits où vous pouvez acheter les OnePlus 9 et 9 Pro.

Sauter à:

OnePlus L’option évidente

L’un des moyens les plus simples et les plus rapides d’acheter un OnePlus 9 et 9 Pro est directement à partir de OnePlus lui-même. La société a une expérience de vente au détail assez simple à partir de son site Web, qui s’étend désormais à la nouvelle application mobile que OnePlus a récemment lancée en Amérique du Nord.

Grâce à OnePlus, vous pouvez choisir parmi les différentes variantes de couleur de chaque téléphone. Les options d’achat incluent l’achat de l’un ou l’autre des téléphones pour le montant total au détail ou le financement sur 24 mois avec un taux annuel de 0%. OnePlus offre même sa propre protection d’appareil via Servify, si vous souhaitez cette tranquillité d’esprit supplémentaire.

Votre appareil photo s’est amélioré

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro représente un nouvel engagement pour la photographie sur smartphone grâce au partenariat avec le principal fabricant d’objectifs Hasselblad.

OnePlus

Le site Web OnePlus est le moyen le plus direct d’acheter les nouveaux OnePlus 9 et 9 Pro. Il vous donne non seulement accès aux coloris et aux configurations disponibles des téléphones, mais c’est également le meilleur endroit pour trouver des accessoires OnePlus de première partie comme le nouveau chargeur sans fil Warp Charge 50.

Amazon Alexa intégré

L’achat des OnePlus 9 et 9 Pro d’Amazon est assez simple, et tout comme les précédents smartphones OnePlus, les OnePlus 9 et 9 Pro auront une prise en charge Alexa intégrée. Amazon a même ses propres plans de protection mobile que les utilisateurs peuvent ajouter à leur commande, grâce à Asurion, qui fonctionne avec de nombreux grands opérateurs.

L’un des avantages de la commande des OnePlus 9 et 9 Pro via Amazon est l’achat des appareils déverrouillés sans être lié à un opérateur de téléphonie mobile. Et bien sûr, comme il s’agit d’Amazon, vous aurez un accès instantané aux meilleurs étuis et protecteurs d’écran OnePlus 9 Pro de fabricants tiers. L’inconvénient est qu’à l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir d’option pour le coloris Pine Green.

Amazon

Amazon est l’un des meilleurs endroits pour acheter la série OnePlus 9, surtout si vous souhaitez mettre la main sur un modèle déverrouillé. Avec Amazon, vous aurez accès à une assurance mobile et à des accessoires tiers pour protéger votre nouveau téléphone brillant des dommages.

Exclusivité T-Mobile Carrier

Si vous êtes abonné à T-Mobile, vous êtes déjà le meilleur pour acheter un OnePlus 9 ou 9 Pro. Pourquoi donc? Parce que c’est le transporteur exclusif pour ces téléphones, vous êtes donc obligé de profiter de la meilleure expérience de son réseau 5G. De plus, seule la variante T-Mobile OnePlus 9 porte une classification officielle IP68, tandis que le 9 Pro a cette classification IP, peu importe où vous l’achetez. L’achat d’un OnePlus 9 chez T-Mobile signifie que vos options sont visiblement limitées, car vous manquez le Pine Green OnePlus 9 Pro.

Ce n’est pas mal du tout, cependant. T-Mobile possède probablement l’un des meilleurs réseaux 5G aux États-Unis, et les abonnés peuvent profiter du nouveau plan Magenta Max 5G vraiment illimité de l’opérateur. T-Mobile propose également des offres très intéressantes pour ceux qui prennent l’un ou l’autre téléphone, comme jusqu’à 50% de réduction sur le OnePlus 9 avec échange et financement à 0% APR. Et avec la classification IP officielle, les propriétaires de ces téléphones n’auront pas à s’inquiéter des éclaboussures ou des chutes accidentelles dans les toilettes.

T Mobile

T-Mobile est le seul endroit aux États-Unis à acheter les deux smartphones OnePlus 9 avec une classification IP officielle et un accès à son réseau 5G national ultra-rapide, ce qui signifie que vous obtenez les meilleures versions de ces téléphones. Heureusement, T-Mobile a d’excellents plans pour la 5G.

Best Buy Brique et mortier

Que vous souhaitiez commander en ligne ou vous rendre dans un magasin physique, Best Buy est une excellente option pour acheter les smartphones OnePlus 9. Ici, vous pouvez commander l’appareil avec protection et vous aurez accès à des accessoires tiers une fois qu’ils seront disponibles. Le coloris Pine Green est également disponible ici pour le OnePlus 9 Pro.

Best Buy propose des options de financement sur 12 et 24 mois pour aider à atténuer le choc, et vous pouvez commander l’appareil en ligne pour qu’il soit expédié à votre domicile, ou le récupérer à l’endroit le plus proche, selon l’option qui vous convient.

Meilleur achat

Best Buy est l’un des meilleurs endroits pour acheter un OnePlus 9 ou 9 Pro déverrouillé, avec l’avantage supplémentaire de récupérer l’appareil dans le magasin à son arrivée.

B&H Votre guichet unique pour la photographie

Compte tenu de l’accent mis par les smartphones OnePlus 9 sur la photographie, il n’est pas surprenant que B&H figure sur cette liste. La plupart des meilleurs téléphones Android peuvent être trouvés ici, et les OnePlus 9 et 9 Pro ne sont pas différents.

B&H vend plusieurs variantes différentes des OnePlus 9 et 9 Pro, qui sont disponibles à l’achat dès maintenant. Pour le moment, le détaillant répertorie toujours les appareils en précommande et déclare qu’ils seront disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi en raison de la quantité limitée.

De plus, grâce à B&H, vous avez accès à toutes les configurations et variantes de couleurs, y compris le séduisant Pine Green OnePlus 9 Pro.

B&H

B&H est un endroit idéal pour attraper un modèle OnePlus 9 déverrouillé, vous permettant de choisir entre chaque couleur et configuration disponible. Il existe même des options de financement et d’expédition accélérée gratuite!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.