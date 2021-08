Samsung a enfin « déballé » la prochaine génération de téléphones pliables. La société a dévoilé les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 lors de son événement Unpacked du 11 août. Les deux proposent une série de mises à jour dont vous voudrez peut-être profiter. Si c’est le cas, vous vous demandez peut-être où acheter les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Les téléphones sont actuellement en pré-commande et les ventes complètes des appareils auront lieu le 27 août. Vous souhaitez mettre la main sur les téléphones pour vous-même ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Acheter le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 débloqués

Galaxy Z Flip 3 annoncé le 11 août 2021. Source de l’image : Samsung

Comme vous pouvez vous y attendre, le Z Fold 3 et le Z Flip 3 sont disponibles déverrouillés, directement auprès de Samsung. Les prix des téléphones peuvent être trouvés ci-dessous.

Samsung Galaxy Z Fold 3 256 Go : 1 799,99 $, ou 50,01 $ par mois pendant 36 mois, ou 75,01 $ par mois pendant 24 mois

Samsung Galaxy Z Fold 3 512 Go : 1 899,99 $ ou 52,79 $ par mois pendant 36 mois, ou 79,18 $ par mois pendant 24 mois

Samsung Galaxy Z Flip 3 128 Go : 999,99 $, ou 27,78 $ par mois pendant 36 mois, ou 41,67 $ par mois pendant 24 mois

Samsung Galaxy Z Flip 3 256 Go : 1 049,99 $ ou 29,17 $ par mois pendant 36 mois, ou 43,76 $ par mois pendant 24 mois

Samsung propose quelques offres pour vous inciter à acheter les téléphones via le site Web de Samsung. Pour commencer, si vous échangez un ancien téléphone, vous pouvez obtenir jusqu’à 800 $ de rabais sur le Galaxy Z Flip 3, ou jusqu’à 500 $ sur le Galaxy Z Flip 3. De plus, ceux qui achètent via la boutique en ligne Samsung recevront 200 $ de crédit en magasin Samsung si vous achetez le Galaxy Z Fold 3, ou 150 $ de crédit en magasin si vous achetez le Galaxy Z Flip 3.

Précommandez le Galaxy Z Fold 3 | Précommandez le Galaxy Z Flip 3

Acheter le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 auprès d’un opérateur

Le Galaxy Z Fold 3 est doté d’un indice de résistance à l’eau IPX8. Source de l’image : Samsung

Peut-être préféreriez-vous acheter votre téléphone via votre opérateur, ce qui est logique. Heureusement, les téléphones sont tous deux disponibles auprès des trois principaux opérateurs aux États-Unis. Ils ont également leurs propres offres intéressantes.

AT&T

AT&T propose à la fois le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3. Les téléphones sont en pré-commande maintenant et seront entièrement en vente à partir du 27 août. Les prix des téléphones sur AT&T sont disponibles ci-dessous.

Samsung Galaxy Z Fold 3 256 Go : 1 799,99 $ ou 50,00 $ par mois pendant 36 mois sur le plan de versement AT&T

Samsung Galaxy Z Fold 3 512 Go : 1 899,99 $ ou 52,78 $ par mois pendant 36 mois avec le plan de versement AT&T

Samsung Galaxy Z Flip 3 128 Go : 999,99 $, ou 27,78 $ par mois pendant 36 mois sur le plan de versement AT&T

AT&T propose également des offres sur les téléphones. Pour commencer, si vous échangez votre ancien téléphone, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur le Galaxy Z Flip 3 ou le Z Fold 3 lorsque vous achetez un forfait illimité éligible. En d’autres termes, vous pourriez obtenir le Z Flip 3 gratuitement ou le Z Fold 3 pour seulement 799,99 $.

Obtenez le Galaxy Z Fold 3 sur AT&T | Obtenez le Galaxy Z Flip 3 sur AT&T

T Mobile

T-Mobile propose à la fois le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3. Les téléphones sont maintenant disponibles en pré-commande et seront en vente en magasin à partir du 27 août. Le prix des téléphones sur T-Mobile peut être trouvé ci-dessous.

Samsung Galaxy Z Fold 3 256 Go : 1 799,99 $ ou 50,00 $ par mois pendant 36 mois

Samsung Galaxy Z Fold 3 512 Go : 1 899,99 $ ou 50,00 $ par mois pendant 36 mois avec un acompte de 100 $

Samsung Galaxy Z Flip 3 128 Go : 999,99 $ ou 41,67 $ par mois pendant 24 mois

Samsung Galaxy Z Flip 3 256 Go : 1 049,99 $ ou 43,76 $ par mois pendant 24 mois

T-Mobile propose également des offres sur les téléphones. Notamment, si vous échangez votre ancien téléphone avec un forfait Magenta Max, vous pouvez obtenir un Galaxy Z Flip 3 gratuitement, ou 1 000 $ de rabais sur un Z Fold 3. Ou, sur n’importe quel forfait postpayé, vous pouvez échanger votre ancien téléphone et obtenez jusqu’à 500 $ de rabais.

Obtenez le Galaxy Z Fold 3 sur T-Mobile | Obtenez le Galaxy Z Flip 3 sur T-Mobile

Verizon

Verizon vend également le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Les deux téléphones sont disponibles en pré-commande dès maintenant et seront disponibles en magasin à partir du 27 août. Les prix des téléphones sont disponibles ci-dessous.

Samsung Galaxy Z Fold 3 256 Go : 1 799,99 $ ou 59,99 $ par mois pendant 30 mois, ou 74,99 $ par mois pendant 24 mois

Samsung Galaxy Z Fold 3 512 Go : 1 899,99 $ ou 63,33 $ par mois pendant 30 mois, ou 79,16 $ par mois pendant 24 mois

Samsung Galaxy Z Flip 3 128 Go : 999,99 $, ou 33,33 $ par mois pendant 30 mois, ou 41,66 $ par mois pendant 24 mois

Il y a une tonne de bonnes affaires sur les téléphones sur Verizon. Si vous passez à Verizon avec un forfait illimité et échangez votre ancien téléphone, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur l’un des appareils. Les clients actuels peuvent obtenir 500 $ de réduction sur l’un des téléphones avec un échange éligible sur un plan illimité. Sur certains forfaits illimités sélectionnés, si vous achetez l’un des appareils, vous pouvez obtenir un deuxième Z Flip 3 gratuitement. Et, Verizon offre 25 % de réduction sur les étuis, les protecteurs d’écran et les accessoires de recharge sans fil de marque Samsung pour les téléphones.

Obtenez le Galaxy Z Fold 3 sur Verizon | Obtenez le Galaxy Z Flip 3 sur Verizon