Où acheter Loopring car il devient parabolique | Invezz

Loopring (LRC) a connu une course incessante ces derniers mois alors que la blockchain tente de combler le vide pour une plate-forme que les développeurs d’applications décentralisées (DApp) peuvent utiliser pour développer des échanges décentralisés. Son mouvement de prix parabolique a attiré l’attention de la plupart des investisseurs qui pensent qu’il vient d’amorcer sa dynamique haussière.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce LRC, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter Loopring

Marchés FP

Binance

Qu’est-ce que Loopring (LRC) ?

Loopring (LRC) est le jeton natif de la plateforme blockchain Loopring.

Pour ceux qui sont nouveaux sur la plate-forme blockchain Loopring, il s’agit d’un protocole open source construit sur Ethereum pour permettre aux développeurs d’applications décentralisées (DApp) de créer des échanges cryptographiques décentralisés.

Il est important de noter que le jeton LRC est un jeton basé sur Ethereum et peut donc être stocké dans la plupart des portefeuilles compatibles ETH.

Devriez-vous acheter la pièce LRC aujourd’hui ?

LRC a montré le potentiel d’aller plus loin et cela pourrait être une excellente opportunité d’investissement si vous recherchez une crypto-monnaie que vous pouvez acheter et conserver.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prédiction de prix en boucle

Bien qu’il soit difficile de prévoir les prix des crypto-monnaies en raison de leur volatilité sur le marché, si le prix du Loopring continue sur la même trajectoire haussière, son prix devrait atteindre 3,5 dollars d’ici la fin de l’année.

$ Couverture LRC sur les réseaux sociaux

Nous entrons maintenant dans l’avenir centré sur le rollup d’Ethereum EIP-4488 réduira encore le coût d’utilisation des cumuls d’un facteur 5 fois C’est un gros problème pour la mise à l’échelle d’Ethereum via Layer2🔥 https://t.co/9Ef5z2EkMx – Loopring (@loopringorg) 26 novembre 2021

