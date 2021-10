Où acheter Lossless (LSS) : tendance après avoir aidé Cream Finance à récupérer 16,7 millions de dollars de fonds volés

Alors que les solutions de blockchain se multiplient, une crypto-monnaie, Lossless (LSS), s’incline actuellement devant sa blockchain pour aider une plate-forme DeFi à récupérer 16,7 millions de dollars de fonds cryptographiques qui avaient été volés après que des pirates aient exploité le protocole. La pièce est actuellement dans une très forte tendance à la hausse et a attiré l’attention de la plupart des investisseurs en crypto-monnaie ; dont la plupart ne veulent pas être laissés de côté pendant que la pièce décolle.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants à la recherche de crypto-monnaie, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est Lossless (LSS) et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter sans perte (LSS)

Qu’est-ce que le sans perte (LSS) ?

Lossless (LSS) est la crypto-monnaie native du protocole Lossless.

Si c’est la première fois que vous découvrez ce protocole, il s’agit d’un outil d’atténuation du piratage pour les créateurs de jetons. Les créateurs de jetons insèrent du code sans perte dans leur protocole. Le code est conçu pour geler les transactions frauduleuses grâce à certains paramètres d’identification des fraudes. Les transactions gelées sont ensuite auditées et évaluées pour savoir si elles sont le résultat d’un piratage ou non. S’il s’agit d’une fraude, les fonds sont retournés sur le compte du propriétaire.

Il a été fondé au premier trimestre 2021 et est devenu un outil robuste, en particulier pour les développeurs DeFi. La récente récupération de 16,7 $ de crypto-monnaie volée à Cream Finance a mis le protocole sur la bonne tendance.

Le token LSS donne aux détenteurs la possibilité de participer au gel des transactions frauduleuses. Un détenteur a le droit de geler les transactions frauduleuses après avoir parié des jetons LSS.

Devriez-vous acheter le jeton LSS aujourd’hui ?

Si vous recherchez une nouvelle crypto-monnaie actuellement à la hausse et dont la valeur a le potentiel de croître, le jeton LSS est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix sans perte

Le prix de Lossless (LSS) devrait continuer d’augmenter, en particulier à la suite du rôle que joue le protocole Lossless dans l’espace DeFi.

Une couverture médiatique sans perte

Lossless a permis de récupérer 16,7 millions de dollars de l’exploit sur Cream Finance. C’est notre première reprise d’une telle ampleur ! pic.twitter.com/SFXvRdtslG – Sans perte (@losslessdefi) 1er octobre 2021

Cream Finance a réussi à récupérer une partie substantielle des fonds de crypto-monnaie récemment volés.https: //t.co/PNKPHN4bFT – CryptoPotato Officiel (@Crypto_Potato) 2 octobre 2021

