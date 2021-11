Où acheter LTC : montez en lançant le podcast LitecoinFAM

Le litecoin (LTC) a fait la une des journaux ces derniers jours pour sa tendance à la hausse alors qu’il tente de retrouver son plus haut historique de 412,96 $.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à détenir des devises LTC, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour les acheter.

Qu’est-ce que le Litecoin (LTC) ?

Litecoin (LTC) est le jeton natif de la blockchain Litecoin.

Pour ceux qui découvrent le Litecoin, il s’agit d’une blockchain qui a été développée pour permettre des paiements rapides, sécurisés et à faible coût.

Le code Litecoin a été créé sur la base de celui de Bitcoin. Cependant, les deux diffèrent en termes de temps de transaction de bloc et d’algorithme de hachage. Le temps de verrouillage de Litecoin est inférieur à celui de Bitcoin et les frais de transaction sont également faibles par rapport à Bitcoin.

Dois-je acheter la pièce LTC aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie qui est dans une tendance haussière prometteuse, alors Litecoin est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Litecoin

Le litecoin devrait poursuivre sa tendance haussière actuelle et atteindre peut-être 400 $ avant la fin de l’année.

