où acheter LUNA ⋆ Crypto nouveaux médias

Terra (LUNA) a réussi 40% de gains au cours des sept derniers jours, la meilleure performance hebdomadaire des 30 meilleurs cryptos

Terra est l’une des rares pièces majeures sélectionnées dans le vert aujourd’hui, avec un gain quotidien de 7% se démarquant dans une mer de rouge. Les sept derniers jours ont également été positifs pour LUNA, et le prix a augmenté de 40 % depuis lundi dernier.

Si vous souhaitez acheter Terra aujourd’hui, nous avons créé ce petit guide pour vous renseigner sur le projet et vous montrer les meilleurs endroits pour acheter LUNA.

Comment et où acheter Terra au Royaume-Uni et ailleurs

Terra est devenu populaire au sein de la cryptosphère au cours de la première partie de cette course haussière et, en tant que tel, est largement disponible auprès de la plupart des principaux échanges et courtiers. Si vous souhaitez acheter des pièces LUNA aujourd’hui, inscrivez-vous sur l’une des plateformes que nous avons recommandées ci-dessous et effectuez un dépôt. Vous pouvez commencer à trader les meilleures pièces dès aujourd’hui dès que votre compte est approvisionné.

Qu’est-ce que Terra ?

Terra est un écosystème de blockchain et de crypto-monnaie de nouvelle génération axé sur la mise à jour du marché des pièces stables et la mise en œuvre de solutions du monde réel utilisant la crypto. Do Kwon, le co-fondateur de Terra, se consacre à favoriser l’adoption en comblant le fossé entre les mondes de la crypto et de la fiat.

Terra a gagné en popularité pour son système innovant de stablecoin (qui comprend l’UST indexé sur l’USD), ainsi que pour ses fonctions de traitement des paiements : les paiements effectués via Chai, une plate-forme de commerce électronique populaire en Asie, sont réglés sur la blockchain Terra. L’offre initiale de jetons de Terra en 2018 a permis de collecter 32 millions de dollars et le projet reste bien financé.

Dois-je acheter LUNA aujourd’hui ?

LUNA est l’une des seules crypto-monnaies majeures à avoir réalisé des gains au cours du week-end, et Terra est désormais en hausse de plus de 40% au cours de la semaine dernière. Cela signifie que sur les 30 meilleures pièces de monnaie, les investisseurs de Terra s’en sont mieux tirés que quiconque depuis lundi dernier. Si cette tendance se poursuit, parallèlement à l’adoption toujours croissante de Terra, l’achat de LUNA semblera une évidence pour certains.

Graphique LUNA à 1 an. Source : CoinMarketCap

Comme le montre le graphique sur un an de Terra, LUNA semble reprendre du poil de la bête. Si le marché de la cryptographie plus largement peut raviver l’optimisme observé en avril et mai, LUNA pourrait reprendre pleinement sa course haussière et pourrait s’aventurer à la hausse pour tracer de nouveaux sommets au-dessus de 20 $. Cela pourrait signifier une augmentation de 2 fois son prix actuel de 11,73 $.