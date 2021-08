où acheter MOZ ⋆ Crypto nouveaux médias

Mozik a augmenté de 168% aujourd’hui, portant le prix MOZ à des niveaux jamais vus depuis juin

Les NFT continuent de pénétrer et de révolutionner de nouveaux secteurs chaque jour, et Mozik apporte la nouvelle technologie à l’industrie de la musique. Avec un cas d’utilisation passionnant et un intérêt viral croissant aujourd’hui, Mozik a bondi de 168% au cours des dernières 24 heures, portant son prix à 0,01625 $, un chiffre jamais vu depuis environ deux mois. Serait-ce le début d’un nouveau rallye prolongé pour MOZ ?

Lisez la suite pour le découvrir, ainsi que pour découvrir les meilleurs endroits pour acheter MOZ aujourd’hui.

Comment et où acheter Mozik au Royaume-Uni et ailleurs

Si vous souhaitez acheter Mozik aujourd’hui, vous devrez vous inscrire auprès d’un courtier ou d’un échange de crypto-monnaie pour effectuer un investissement. Ci-dessous, nous avons suggéré deux des meilleures plates-formes pour commencer. Ouvrez un compte et effectuez un dépôt, et vous serez prêt à effectuer vos premières transactions. Les sites que nous avons suggérés offrent une gamme des meilleures pièces de monnaie.

Certains investisseurs aiment utiliser des bourses décentralisées (DEX) pour investir dans des pièces telles que MOZ. Bien que ceux-ci puissent sembler attrayants, ils ne sont généralement pas réglementés, ce qui signifie que vos fonds ne sont pas protégés en cas de problème.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Qu’est-ce que Mozik ?

Mozik est un service de streaming musical primé qui permet aux créateurs et aux consommateurs de bénéficier de la technologie NFT. Les créateurs peuvent tokeniser leur contenu, ce qui leur donne un meilleur contrôle sur la propriété intellectuelle (IP) et décentralise les flux de revenus. Cela réduit la coupe prise par les intermédiaires tels que Spotify, qui payent notoirement très peu les artistes pour les flux. Les consommateurs sont également habilités à participer davantage à la musique des artistes, leur permettant de contribuer directement à l’artiste et même de posséder des NFT en édition limitée émis sur Mozik.

Le projet a remporté des prix de sites tels que TechCrunch et compte des entreprises telles que Tezos et BSCPad parmi ses partenaires. Le jeton MOZ lui-même peut être utilisé pour payer des frais sur la plate-forme, voter sur des problèmes de gouvernance et débloquer du contenu spécial via le staking.

Dois-je acheter MOZ aujourd’hui ?

Le cours de cette course haussière a clairement montré que les NFT n’allaient nulle part de si tôt. Bien qu’il reste à voir dans quelle mesure ils révolutionneront le secteur du divertissement, il semble probable qu’ils continueront d’exister sous une forme ou une autre dans l’industrie de la musique.

Mozik est l’une des rares plateformes qui intègrent les NFT dans un service musical cohérent, et s’il l’emporte, il pourrait devenir le Spotify ou Apple Music de la prochaine génération de services de streaming.

Au prix de 0,01636 $, MOZ semble prendre de l’ampleur à cet égard, et son rallye de 168% suggère la même chose.