Où acheter New Kind of Network (NKN) : la devise du nouveau type d’infrastructure réseau pour Internet décentralisé

La pièce New Kind of Network (NKN) se redresse après une baisse importante qui a fait chuter son prix à environ 0,18 $ à la mi-juillet.

La pièce est actuellement dans une tendance haussière; quelque chose qui a attiré l’attention de la plupart des investisseurs qui s’attendent à ce qu’il atteigne son plus haut historique avant la fin de l’année.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui regardent la pièce NKN, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces NKN

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Quel est le nouveau type de réseau (NKN) ?

New Kind of Network (NKN) est le jeton natif du protocole blockchain New Kind of Network.

Pour ceux qui découvrent le protocole, le nouveau type de réseau est un protocole blockchain conçu pour permettre aux réseaux peer-to-peer publics basés sur la blockchain de partager la connectivité Internet et la bande passante du réseau. Il est sorti en 2018.

New Kind of Network utilise un algorithme de consensus basé sur Cellular Automata et est actuellement embauché par diverses entreprises à travers le monde pour ses services.

Devriez-vous acheter le jeton NKN aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie à la hausse pour acheter et conserver, alors $ NKN est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Nouveau type de prévision des prix du réseau

Le prix de la pièce de monnaie New Kind of Network (NKN) devrait continuer d’augmenter pour atteindre son niveau record actuel (ATH) de 1,48 $ à la suite d’un battage médiatique accru autour des NFT.

$ NKN Couverture des médias sociaux

« Si le Web 3.0 est l’avenir de notre réseau mondial, NKN est bien placé pour capturer un composant indispensable de l’infrastructure. citation d’un nouveau rapport d’analyste sur $ NKN par @MessariCrypto

NKN : Créer un nouveau réseau pour le Web 3.0 https://t.co/MMNpHdYp6c via @MessariCrypto – NKN (@NKN_ORG) 8 octobre 2021

Rapport mensuel NKN d’octobre 2021

– $ NKN termine la campagne de gains @coinbase

– @CoinbasePro ajoutant des paires fiat $ EUR et $ GBP pour $ NKN

– NKN mainnet v2.1.7 vous introduisez une synchronisation rapide et légère

– Annonce des gagnants et des prix du hackathon NKN et @gitcoin GR11 ! Https : //t.co/SqmbG3Zily – NKN (@NKN_ORG) 5 novembre 2021

