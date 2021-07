Où acheter Odyssey Coin : les meilleures plateformes de trading d’OCN

L’un des plus grands gagnants cette semaine dans le secteur de la crypto-monnaie est Odyssey (OCN). Rien qu’au cours des dernières 24 heures, le prix de la pièce OCN a augmenté de plus de 35%, consolidant une croissance hebdomadaire de 80%. De plus, le volume des transactions de la crypto-monnaie a augmenté de 250% pour atteindre 31 millions de dollars aujourd’hui.

Ces mesures ont été difficiles à ignorer pour beaucoup au sein de la communauté cryptographique, et par conséquent, la pièce Odyssey a été fréquemment discutée par les investisseurs et les commerçants ces derniers jours.

Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur le projet de cryptographie, y compris son objectif, les perspectives d’investissement futurs et notre prévision de prix.

Si vous souhaitez acheter, vendre et échanger des jetons Odyssey dès maintenant, faites défiler jusqu’à la section ci-dessous pour voir les meilleurs endroits pour acheter des pièces OCN au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des crypto-monnaies Odyssey aujourd’hui

Si vous souhaitez investir dans Odyssey Coin rapidement, facilement et à moindre coût, votre meilleur pari est d’utiliser un courtier en crypto-monnaie fiable et peu coûteux. Cliquez simplement sur l’un des liens ci-dessous pour vous inscrire; puis déposez des fonds et vous avez terminé.

Alors que certains investisseurs et commerçants aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX), nous sommes d’avis que les courtiers en crypto offrent la meilleure expérience complète pour la plupart des gens.

Voici donc les meilleures plateformes pour acheter et vendre des pièces Odyssey en ligne :

Qu’est-ce qu’Odyssée ?

Il s’agit d’un projet de crypto-monnaie qui fonctionne sur la blockchain Ethereum, et OCN est son jeton natif.

Plus précisément, Odyssey prétend être « l’avenir de l’économie de partage décentralisée » et « le fondement de l’écosystème mondial de pair à pair ». Le projet vise à construire la prochaine génération d’économie de partage décentralisée tout en réduisant les coûts d’exploitation globaux, en augmentant l’efficacité du marché et en augmentant le retour sur investissement pour les fournisseurs de produits et de services au sein de l’économie.

Odyssey tirera parti des contrats intelligents blockchain, de l’intelligence artificielle et des mégadonnées pour « renforcer » son écosystème.

SOURCE : http://www.ocnex.net/

Le projet compte déjà de nombreux partenariats stratégiques, notamment avec OWS, IBM et Tron. De plus, Odyssey a des soutiens fondamentaux bien connus, notamment :

Fondation QTUM Fondation TRON Investisseur providentiel renommé en Bitcoin et conseiller en démarrage de blockchain, Chandler GuoVision Plus Capital Charman et partenaire, Yongming Wu Fondateur de Preangel, Lijie Wang Ancien partenaire de Sequoia Capital (SEA), Yinglan Tan Fondateur et PDG de Game.com, Le Xu Fondateur de BlockVC, Kevin Hsu KuaiDi Fondateur, Weixing Chen

Devriez-vous acheter OCN Coin ?

Si vous acceptez l’objectif du projet de construire une économie décentralisée innovante avec une efficacité et des capacités d’échange plus élevées, acheter des pièces OCN et les conserver à long terme pourrait être un bon moyen de spéculer sur l’accumulation future des prix.

Au contraire, si vous êtes intéressé par le trading de jetons OCN, vous devez vous concentrer sur l’analyse technique et le sentiment du marché. Si vous pouvez lire ceci mieux que la plupart des autres commerçants, vous pourriez être sur le point de réaliser des bénéfices rapides et lucratifs.

Cependant, si vous voulez éviter la volatilité et le risque innés qui accompagnent les crypto-monnaies, vous feriez mieux d’opter pour un actif plus stable et sécurisé.

Les jetons OCN me rendront-ils riche ?

Il est très peu probable qu’un seul investissement dans le domaine de la crypto-monnaie vous rende riche, bien que ce ne soit pas impossible, comme l’ont illustré Bitcoin, Ethereum et même Dogecoin.

Prévision de prix OCN 2021

Sur la base des recherches de nos analystes, notre prévision de prix Odyssey est la suivante :

1 an : 0,0017 $5 ans : 0,32 $

Pour les dernières nouvelles sur Odyssey et d’autres crypto-monnaies populaires, visitez le site Web d’Invezz.

