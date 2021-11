Où acheter Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sur Switch

Fin février 2021, la nouvelle que les aventures Pokémon classiques de DS arriveraient sur Switch sous la forme refaite de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl a été une délicieuse surprise pour des millions de Pokénthusiasts, et cette paire est désormais disponible à l’achat sur Switch. – consultez notre critique pour savoir ce que nous avons pensé de ces remakes de Gen IV.

Ils arrivent quelques semaines seulement après un nouveau Switch Lite qui comprend la paire légendaire Gen IV Dialga et Palkia.

Si vous cherchez à prendre une longueur d’avance et à en attraper un ou tous, vous êtes au bon endroit. Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleures offres Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl que nous pouvons trouver sur les interwebs pour votre commodité et votre considération.

Ne manquez pas les meilleures offres sur la précommande de Pokémon Legends : Arceus On Switch, une toute nouvelle aventure préquelle à venir l’année prochaine et qui se déroule il y a longtemps dans la région de Sinnoh.

Achetez Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante au Royaume-Uni

En pré-commandant l’un des jeux sur le My Nintendo Store UK (ou les deux jeux dans le double pack exclusif), vous avez obtenu divers bonus supplémentaires, notamment une figurine Dialga ou Palkia gratuite et une épingle Brilliant Diamond ou Shining Pearl (correspondant au jeu que vous choisissez), ou un SteelBook gratuit, une broche Brilliant Diamond et une broche Shining Pearl avec le double pack.

L’achat du jeu sur My Nintendo Store UK vous permet également de participer automatiquement à un tirage au sort pour gagner également des répliques élégantes de Poké Ball.

Achetez Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante aux États-Unis

Aux États-Unis, c’est Walmart qui sape les suspects habituels. Hé, nous prendrons 11 cents sur un coup de pied dans les kumquats n’importe quel jour. Best Buy a également le double pack à gagner. Nous garderons un œil sur d’autres offres.

Où acheter Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl Switch Lite au Royaume-Uni et aux États-Unis

Et enfin, si vous l’avez manqué mélangé à tout ce qui précède, voici l’édition spéciale Switch Lite qui a été lancée quelques semaines avant les jeux sur 5 novembre.

