Où acheter Polygon alors que MATIC voit une augmentation de 4%

Le jeton Polygon (MATIC) semble se diriger vers un rallye car le jeton est en hausse de 4% en une journée avec une augmentation du volume des transactions

La pièce Polygon se négocie actuellement à 1,25 $ et a augmenté de 4% au cours des dernières 24 heures. La pièce a vu beaucoup de volume s’accumuler et pourrait bientôt se diriger vers un autre rallye. Les baleines pourraient pousser les prix vers la région de 1,5 $ et au-delà si l’action de volume peut être soutenue.

Comment et où acheter Polygon au Royaume-Uni et ailleurs

Si vous souhaitez acheter des tokens MATIC, il vous suffit d’ouvrir un compte sur une plateforme d’échange/courtier crypto. Le processus d’enregistrement du compte est simple et il vous sera demandé de fournir un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse e-mail. Le site demandera également des informations supplémentaires dans le cadre de la procédure Know Your Customer (KYC). Vous devrez soumettre des copies de votre permis de conduire et de votre facture de services publics pour vous conformer aux normes KYC.

Évitez d’utiliser des échanges décentralisés car ils ne sont pas réglementés. Pour votre commodité, nous avons sélectionné deux des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez échanger facilement.

Comme MATIC est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Vous pouvez toujours acheter MATIC en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter MATIC dès maintenant, suivez ces étapes :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, saisir votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Dirigez-vous vers Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre MATIC

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de pièces, y compris MATIC.

Qu’est-ce que Polygone ?

Le réseau Polygon est une solution de mise à l’échelle conçue pour Ethereum. Le jeton MATIC est la crypto-monnaie native de Polygon et a connu une énorme augmentation de prix depuis sa création. Le réseau Polygon a gagné en popularité et propose de nouveaux développements pour rester pertinent.

Dois-je acheter MATIC aujourd’hui ?

Le jeton Polygon pourrait très bien voir une autre augmentation de 5 à 10% si les taureaux conservent leur intérêt. La pièce MATIC pourrait récompenser ses premiers détenteurs avec de beaux gains si le jeton continue de se rallier à l’avenir.

Le jeton Polygone a le potentiel d’augmenter à l’avenir si les baleines décident de commencer un autre rallye.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.