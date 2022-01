Où acheter Powerledger Token (POWR) – Jusqu’à 39% au cours des 7 derniers jours

Bien que Powerledger (POWR) soit lent aujourd’hui, la pièce fait partie des rares pièces à avoir fait de grands progrès ces derniers jours.

Alors que le marché de la cryptographie s’intensifie au début de l’année, les analystes pensent que POWR pourrait monter en flèche vers la lune en 2022.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui consultent le jeton Powerledger, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter Powerledger (POWR)

Étant donné que POWR est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter POWR en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter POWR dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre POWR

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises, dont le POWR.

Qu’est-ce que Powerledger (POWR) ?

Powerledger (POWR) est le jeton natif de la plate-forme Powerledger basée sur la blockchain qui a été développée par Power Ledger Technology Company pour permettre le suivi et le commerce de l’énergie tout en permettant la flexibilité des services.

Power Ledger Technology Company crée des logiciels pour les marchés de l’énergie distribués et décentralisés avec un avenir durable à l’esprit. Son objectif principal est de fournir une plate-forme pour un réseau entièrement modernisé et axé sur le marché qui offre aux consommateurs un choix dans leur énergie tout en favorisant la démocratisation de l’électricité.

Le jeton POWR est un jeton ERC-20 et est utilisé comme jeton utilitaire au sein de la plate-forme blockchain Powerledger.

Devriez-vous acheter le jeton POWR aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans un token à la hausse, le token POWR est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Powerledger

Les analystes s’attendent à ce que le prix de Powerledger (POWR) dépasse 1,0 $ en 2022 alors que la pièce atteint son sommet historique de 2,01 $ qu’elle a établi en janvier 2018.

$ POWR Couverture des médias sociaux

$ POWR est pompé en ce moment. La résistance; 0,70 $

Si ça casse alors 1 $

Si cela casse alors 1,6 $ À terme, cela devrait revenir à 0,40-0,50 $ pic.twitter.com/f5ITp6Iavv – Équipe LAMBO (Breakout Gang) (@TehLamboX) 2 janvier 2022

$ POWR 👀 semble vouloir passer à 0,885 $ – BlueCrypto (@BlueCrypto_) 3 janvier 2022

La publication Où acheter Powerledger Token (POWR) – En hausse de 39% au cours des 7 derniers jours, est apparue en premier sur Invezz.