Où acheter QFinance alors que le QFI augmente de 45%

Le jeton QFinance a connu une forte reprise pour atteindre le niveau de 2,78 $ au moment de la rédaction. La pièce pourrait éventuellement être 2X par rapport au niveau actuel si les baleines continuent leur frénésie d’achat. Le jeton a connu une augmentation constante du volume d’achat au cours de la semaine dernière. Les premiers utilisateurs pourraient envisager d’énormes gains à l’avenir si la pièce continue de prolonger le rallye actuel.

Comment et où acheter QFinance au Royaume-Uni et ailleurs

Si vous souhaitez acheter le jeton QFI, vous devrez alors ouvrir un compte sur une plateforme d’échange/courtier crypto. Le processus d’inscription est simple et facile. Tout ce que vous avez à faire est de fournir un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse e-mail. Le site vous contactera par e-mail et vous demandera de vérifier le compte dans le cadre du processus Know Your Customer (KYC). Vous devrez soumettre des copies de votre permis de conduire et de votre facture de services publics pour vous conformer aux normes KYC. Une fois cela fait, déposez simplement des fonds et commencez à trader.

Il est recommandé d’éviter d’utiliser des plates-formes décentralisées car elles ne sont pas réglementées et vous pourriez perdre tous vos fonds si vous ne faites pas attention. Pour votre bénéfice, nous avons sélectionné deux des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez échanger facilement.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez QFI avec eToro aujourd’hui

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez QFI avec Binance aujourd’hui

Qu’est-ce que QFinance ?

La plateforme QFinance permet de créer facilement des pools Ethereum par les utilisateurs. La plate-forme fonctionne de manière complètement décentralisée et permet à la fois des piscines publiques et privées. Le jeton QFI est utilisé à des fins de gouvernance à l’intérieur du réseau.

Dois-je acheter QFI aujourd’hui ?

La pièce QFinance a connu une forte reprise et est actuellement en mode consolidation. La pièce pourrait très bien atteindre de nouveaux sommets si les baleines peuvent soutenir ce rallye. Le jeton pourrait dépasser le niveau de 3 $ et augmenter encore si les volumes continuent de s’accumuler à l’avenir.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.

Lien source

Vues de la publication : 1