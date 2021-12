Où acheter Real Trump Token : la première crypto-monnaie conçue pour faciliter le financement des campagnes aux États-Unis

Les crypto-monnaies balayent le monde comme une traînée de poudre au point que même la politique a décidé de rejoindre le train en marche avec l’introduction du Real Trump Token V2 (RTTv2), qui gagne en popularité parmi les investisseurs en crypto.

Bien que son prix soit actuellement en recul, de nombreux traders de crypto-monnaie parient sur la pièce en raison du slogan « tout ce que Trump touche se transforme en or ».

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent acheter le Real Trump Token, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces RTTv2

Comme RTTV2 est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter RTTV2 en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter RTTV2 dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des BNB sur une bourse ou un courtier réglementé, comme Binance ›

Nous suggérons Binance car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec des frais parmi les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre BNB vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à SushiSwap DEX

Rendez-vous sur SushiSwap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant changer votre BNB pour RTTV2

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont RTTV2.

Qu’est-ce que RTTv2 ?

RTTv2 est le nom abrégé de Real Trump Token V2.

Pour ceux d’entre vous qui ont entendu parler de Real Trump Token V2, il s’appelait auparavant simplement Real Trump Token avant d’être mis à niveau vers Real Trump Token V2.

Le jeton est unique en son genre en ce sens qu’il s’agit de la première crypto-monnaie à être lancée pour faciliter le financement des campagnes politiques aux États-Unis. RTTv2 est spécifiquement destiné au financement des campagnes républicaines aux États-Unis alors que Donald Trump cherche à être réélu lors des prochaines élections.

3% de tous les frais de transaction de troncature impliquant RTTv2 sont reversés pour soutenir des causes telles que l’American First Movement et la réélection de Donald J. Trump à la présidence lors des prochaines élections américaines.

Faut-il acheter le token RTTv2 aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie qui a chuté ces dernières semaines mais qui a de bonnes chances d’afficher des gains considérables à l’avenir, alors RTTv2 est une excellente option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix RTTv2

RTTv2 est une crypto-monnaie relativement nouvelle et il est assez difficile de faire une prédiction de prix décisive car il n’y a pas d’historique de prix du marché riche à utiliser.

Cependant, la pièce devrait prendre de l’ampleur à l’approche de la prochaine élection présidentielle américaine, et les analystes s’attendent à ce que sa valeur approche 1 $.

$ Couverture des médias sociaux RTTv2

À partir du 8 DÉCEMBRE, vous pourrez acheter RTTv2 avec Ethereum ! Commençons cette fête 🥳 #BSC #ETH #Ethereum #AmericaFirst #MAGA #Bridge pic.twitter.com/QhCGdGlYP4 – RealTrumpToken.com (@realtrumptoken) 4 décembre 2021

Rejoignez la communauté pour en savoir plus sur le Real Trump Token : https://t.co/GQzjqlhMm1 RTT a un énorme potentiel, montez à bord du Trump Train avant que le jeton n’explose ! 👆👀 # Trump # RTTv2 #Crypto #BSC #BNB #BSCGems – ARMÉE RTT ! (@ patrickstar1309) 9 décembre 2021

