Où acheter RVN : jusqu’à 14% avant de diviser par deux

Le prix de Ravecoin est en augmentation depuis le 14 décembre 2021 et les analystes ont fixé son objectif de cours à 0,12 $.

La flambée des prix actuelle est attribuée au battage médiatique entourant la réduction de moitié très attendue du Ravencoin qui est prévue pour le 10 janvier.

Voici un court article pour aider les investisseurs intéressés à acheter du Ravecoin (RVN). L’article explique comment et où acheter des pièces RVN et explique également ce que c’est.

Pour plus d’informations, faites défiler jusqu’à l’article qui commence par comment et où acheter Ravecoin en ligne.

Comment et où acheter Ravencoin en ligne

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre BORA

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont BORA.

Qu’est-ce que le Ravencoin (RVN) ?

Ravecoin (RVN) est la devise native d’un échange de crypto-monnaie peer-to-peer appelé Ravecoin.

Contrairement aux autres échanges cryptographiques peer-to-peer, Ravecoin fournit une plate-forme aux commerçants et aux investisseurs pour créer et échanger des actifs tokenisés entre eux. Les utilisateurs peuvent échanger n’importe quel actif réel ou numérique.

Ravecoin Exchange n’a pas d’équipe de développement responsable de ses opérations. C’est un projet open source dont les principaux développeurs sont Tron, RavoncoinDev et Chatturga.

Devriez-vous acheter Ravencoin aujourd’hui ?

Ravencoin (RVN) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il s’agit d’une crypto-monnaie liée à un échange crypto peer-to-peer qui a le potentiel de croître.

Cependant, vous devez être conscient du fait que l’achat sur le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision de prix Ravencoin

Si la tendance haussière actuelle se poursuit, la pièce pourrait dépasser 0,12 $ avant d’atteindre le plus haut historique actuel.

$ RVN Couverture des médias sociaux

Ravencoin réduit de moitié en 10 jours ! 1,3 MILLIARD DE RVN de moins par an à l’avenir !

La moitié de tous les $ RVN jamais en circulation. $ RVN 🚀 – Léon Ravencoin 🅁🅅🄽 (@leon_texas) 31 décembre 2021

