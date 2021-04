Où acheter SafeMoon: les meilleures plateformes pour négocier les tokens SAFEMOON

SafeMoon est une nouvelle crypto-monnaie qui génère beaucoup de buzz ces derniers jours. SafeMoon est une startup financière décentralisée qui résout les problèmes présents dans d’autres principales crypto-monnaies. Peut-être plus particulièrement, SafeMoon impose des frais de 10% aux vendeurs, dont la moitié est attribuée aux détenteurs de jetons existants.

Étant donné que SafeMoon est une nouvelle crypto-monnaie lancée en mars 2021, elle n’est pas encore proche du niveau de popularité des autres altcoins. Mais en raison du prix vertigineux de la pièce et de la valeur actuelle de moins d’un centime, de nombreux investisseurs commencent à en prendre conscience et à acheter SafeMoon.

L’achat de SafeMoon n’est pas aussi pratique que l’achat d’autres crypto-monnaies populaires comme Dogecoin, mais les investisseurs ont encore quelques options disponibles.

Comment et où acheter SafeMoon maintenant

Avant de se demander comment et où acheter des «actions» Safemoon, il est important de noter que Safemoon n’est pas une véritable action. Comme Bitcoin et Ethereum, SafeMoon est une crypto-monnaie qui semble être regroupée dans la mauvaise classe d’actifs.

Si vous cherchez à acheter SafeMoon, ce n’est pas aussi simple que de vous connecter à votre courtier préféré et de passer une commande pour la crypto-monnaie. Cela est principalement dû au jeune âge de SafeMoon.

SafeMoon prévoit de lancer son propre SafeMoon Exchange, mais son objectif de collecte de fonds de sécuriser 1 million de dollars est toujours en deçà de ses objectifs.

Pour l’instant, nos experts financiers ont identifié trois façons dont les investisseurs peuvent acheter SafeMoon en toute sécurité. Mais notre équipe d’experts a confirmé que l’option d’achat de SafeMoon sur deux grands courtiers sera bientôt ajoutée.

PancakeSwap

Le dernier courtier qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre SafeMoon est PancakeSwap. Cette option peut être un peu délicate car elle oblige un investisseur à acheter d’abord BinanceCoin sur le courtier PancakeSwap, puis à l’échanger contre SafeMoon.

Qu’est-ce que SafeMoon?

SafeMoon est techniquement classé comme un jeton financier décentralisé ou un jeton DeFi. SafeMoon est conçu pour récompenser les investisseurs qui achètent SafeMoon et le conservent. À l’opposé du trading, les vendeurs de SafeMoon sont facturés 10% de frais et la moitié des bénéfices sont attribués aux acheteurs.

SafeMoon a des objectifs ambitieux dans l’univers de la crypto-monnaie, notamment l’établissement d’une paire commerciale avec Dogecoin, le développement d’un échange NFT, le lancement de son propre échange, entre autres.

Une partie de l’attrait de l’investissement dans SafeMoon réside probablement dans son nom et son association avec le slogan populaire utilisé par les adeptes du Dogecoin: «Dogecoin to the moon».

La valeur de SafeMoon augmentera-t-elle?

SafeMoon a vu son prix augmenter ces derniers jours, mais rien ne garantit que son élan se poursuivra. En tant que toute nouvelle crypto-monnaie, elle doit concurrencer Bitcoin, Dogecoin et bien d’autres pour attirer l’attention des investisseurs.

Il est trop tôt pour commencer une analyse fondamentale sur l’opportunité d’investir ou non dans SafeMoon, car il ne dispose que de quelques semaines. Les investisseurs de valeur peuvent regarder le prix actuel de SafeMoon d’une fraction de centime et conclure qu’il n’a nulle part où aller mais en hausse. Mais cette ligne de pensée n’est jamais une garantie.