Où acheter SHIB lorsque la tendance haussière reprend

Après avoir connu une baisse pendant plus de trois semaines, Shiba Inu (SHIB) est enfin à nouveau dans une tendance haussière ; grâce à la liste Kraken.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent acheter et conserver la pièce SHIB, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter du Shiba Inu

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants comme pour les professionnels.

Investissez dans SHIB avec eToro maintenant ! Clause de non-responsabilité

Marchés FP

FP Markets combine les métaux, la connectivité des indices et la vitesse d’exécution primée avec une liquidité de qualité institutionnelle pour fournir aux traders des spreads toujours plus serrés et des conditions de trading inégalées. FP Markets propose des CFD sur le Forex, les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les contrats à terme et les indices, le tout à partir d’un seul compte.

Investissez dans SHIB avec FP Markets maintenant ! Clause de non-responsabilité

Qu’est-ce que le Shiba Inu (SHIB) ?

Shiba Inu (SHIB) est une pièce de monnaie à cheville de chien dont la popularité est à la hausse depuis son dévoilement. C’est un concurrent proche de Dogecoin.

Il a reçu beaucoup de soutien de la communauté des mèmes de chiens, en particulier de ceux qui ont raté la bombe Dogecoin.

Malgré sa récente baisse de prix à la suite d’un mouvement massif de baleines à la fin du mois dernier (octobre 2021), sa popularité continue d’augmenter.

Devriez-vous acheter des pièces SHIB aujourd’hui ?

Si vous recherchez une pièce de monnaie mème chien qui a un avenir prometteur, la pièce SHIB est un bon choix. Le prix du Kraken devrait le propulser vers ses sommets précédents.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Shiba Inu

La baisse des prix SHIB est enfin terminée, le prix devrait dépasser le plus haut historique actuel avant la fin de l’année, surtout si Robinhood répertorie le jeton meme avant la fin de cette année.

$ SHIB couverture des médias sociaux

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent