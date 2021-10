Où acheter Shiba Inu alors que SHIB continue de se rallier

Le jeton Shiba Inu a battu de nombreux records dans sa course de taureaux actuelle. Le jeton SHIB a augmenté de plus de 200% au cours de la semaine dernière et le rallye ne semble pas se terminer de si tôt. Le jeton a généré beaucoup de publicité et les baleines achètent d’énormes quantités de SHIB. La pièce Shiba Inu se négocie actuellement à 0,000027 au moment de la rédaction.

Comment et où acheter Shiba Inu au Royaume-Uni et ailleurs

Pour acheter des crypto-monnaies, vous aurez besoin d’un accès à une plateforme d’échange/courtier de crypto. Pour créer un compte, il suffit de fournir un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse e-mail. Le site vous demandera de vérifier le compte par e-mail dans le cadre de la procédure Know Your Customer (KYC). Cette étape peut être complétée en soumettant des copies de votre permis de conduire et de votre facture de services publics.

Évitez de négocier sur des bourses décentralisées car elles ne sont pas réglementées. Afin de vous aider à identifier la bonne plateforme de trading, nous avons sélectionné deux des meilleurs sites sur lesquels vous pouvez trader en toute sécurité.

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez SHIB avec Binance aujourd’hui

CEX.IO

Cex.io propose l’échange de monnaie fiduciaire contre Bitcoin Ethereum, Tether et 23 autres crypto-monnaies, ainsi que Bitcoin/Ethereum contre l’USD.



Achetez SHIB avec CEX.IO aujourd’hui

Qu’est-ce que le Shiba Inu ?

Shiba Inu est l’une des nombreuses pièces meme qui ont gagné en popularité à la suite de la montée en puissance de Dogecoin. La pièce a fait l’objet de beaucoup de publicité après les tweets d’Elon Musk. La pièce a également été utilisée par Vitalik Buterin pour faire un don aux efforts de secours de l’Inde contre le Covid-19.

Dois-je acheter SHIB aujourd’hui ?

Le jeton Shiba Inu est l’une des pièces les plus tendance disponibles sur le marché aujourd’hui. Le jeton SHIB pourrait récompenser ses premiers détenteurs si la pièce continue de se rallier à l’avenir.

Le jeton pourrait très bien se rallier à de nouveaux sommets si les baleines continuent d’acheter d’énormes quantités de jeton.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.

Lien source

Vues de la publication : 16