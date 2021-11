Où acheter Shiba Inu (SHIB): acheter le plongeon quand il se termine après les listes SHIB sur Poloniex

Après avoir connu une baisse pendant plus d’une semaine, Shiba Inu (SHIB) semble se préparer à un grand décollage et les investisseurs sont à la recherche de la prochaine Bull Run.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce SHIB, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Les meilleurs endroits pour acheter du BTC

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Huit chapeaux

EightCap est un fournisseur mondial de trading en ligne basé et réglementé en Australie. Avec 5 bureaux dans le monde, nous offrons à nos clients du monde entier la possibilité de négocier un large éventail de marchés sur les crypto, les changes, les indices, les actions et les matières premières.

Qu’est-ce que le Shiba Inu (SHIB) ?

Shiba Inu (SHIB) est une pièce de monnaie à cheville de chien dont la popularité est à la hausse depuis son dévoilement. C’est un concurrent proche de Dogecoin.

Il a reçu beaucoup de soutien de la communauté dog meme, en particulier de ceux qui ont raté la bombe Dogecoin.

Malgré sa récente baisse de prix à la suite d’un mouvement massif de baleines à la fin du mois dernier (octobre 2021), sa popularité continue d’augmenter.

Devriez-vous acheter des pièces SHIB aujourd’hui ?

Si vous recherchez une pièce de monnaie meme chien qui a un avenir prometteur, la pièce SHIB est un bon choix. Il devrait pomper comme le dogecoin et surpassera probablement Dogecoin à l’avenir.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Shiba Inu

La baisse actuelle des prix du SHIB semble toucher à sa fin et le prix devrait dépasser le plus haut historique actuel avant la fin de ce mois.

$ SHIB Couverture des médias sociaux

