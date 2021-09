Où acheter Solana alors que SOL dépasse Dogecoin Crypto new media

Solana a pris la 7e place de DOGE après un rallye de 22% le jour même qui a marqué le début d’un nouveau record historique

Solana poursuit son excellente progression avec une nouvelle progression quotidienne à deux chiffres. Un rallye qui a commencé hier soir a porté SOL à de nouveaux sommets, avec un sommet historique de 145,97 $ enregistré plus tôt ce matin. L’élan de Solana semble actuellement inépuisable, le jeton SOL atteignant à plusieurs reprises des niveaux jamais vus auparavant.

Lisez la suite pour en savoir plus sur Solana, ainsi que pour découvrir le meilleur endroit pour acheter SOL aujourd’hui.

Comment et où acheter Solana au Royaume-Uni et ailleurs

Solana peut être acheté auprès de pratiquement n’importe quel courtier de crypto-monnaie ou échangé, ce qui rend le choix du bon endroit pour acheter une tâche très difficile. Heureusement pour vous, nous avons sélectionné deux des meilleures plateformes pour faciliter ce choix. Les deux plates-formes sont entièrement réglementées, vous pouvez donc être sûr que votre investissement Solana est entre les mains les plus sûres.

Dans la mesure du possible, évitez d’utiliser des courtiers sans licence et des bourses décentralisées. Ces sites ne sont pas réglementés, ce qui les rend moins sûrs et sécurisés.

CEX.IO

Cex.io propose l’échange de monnaie fiduciaire contre Bitcoin Ethereum, Tether et 23 autres crypto-monnaies, ainsi que Bitcoin/Ethereum contre l’USD.



Achetez SOL avec CEX.IO aujourd’hui

LonghornFX

LonghornFX est un véritable courtier ECN STP dédié à offrir une expérience de trading supérieure aux traders, quel que soit leur niveau d’expérience. Leurs services sont basés sur la transparence, l’innovation et l’efficacité, garantissant une expérience de trading inégalée pour tous.



Achetez SOL avec LonghornFX aujourd’hui

Clause de non-responsabilité

Qu’est-ce que Solana ?

Solana est une plateforme de contrats intelligents super évolutive qui vise à optimiser les applications décentralisées et la finance décentralisée (DeFi) à l’aide d’une blockchain de nouvelle génération. Solana prend les points positifs de la blockchain originale des contrats intelligents, Ethereum, et améliore pratiquement tous les points négatifs, ce qui a conduit à une augmentation de la popularité alors qu’Ethereum est de plus en plus confronté à des goulots d’étranglement.

Des transactions rapides, des frais peu élevés et des capacités avancées sont le nom du jeu ici. Solana prospère en tant que DeFi et dApps sur Ethereum, deviennent de plus en plus intenables en raison des frais élevés et d’un réseau lent et bouché. L’effet de réseau de Solana augmente de jour en jour à mesure que de nouveaux utilisateurs et des transfuges d’Ethereum se joignent à la mêlée, ce qui pourrait en théorie conduire à une nouvelle croissance exponentielle.

Dois-je acheter SOL aujourd’hui ?

Solana continue de se renforcer, enregistrant de nouveaux sommets apparemment non-stop. L’élan actuel a conduit à un mouvement de prix presque vertical, mais le rythme de la pompe de SOL ne montre pas encore de signes de ralentissement.

Graphique 7 jours de Solana. Source : CoinMarketCap

Le cas d’utilisation de Solana devient également de plus en plus pertinent, car Ethereum continue de lutter contre le stress du réseau en raison du déploiement progressif des solutions de couche 2 et de l’Ethereum 2.0 sans cesse retardé.