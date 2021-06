Où acheter Solana Crypto: 9 façons d’acheter la pièce SOL maintenant

in

Solana (CCC :SOL-USD) est en baisse d’environ 8% au cours des dernières 24 heures, offrant aux investisseurs l’opportunité d’acheter la baisse de ce soi-disant Ethereum (CCC :ETH-USD) tueur.

Source : Shutterstock

La blockchain Solana a une latence et des frais nettement inférieurs à ceux de la blockchain Ethereum, et elle a un débit de transaction plus élevé pour démarrer.

Solana n’est pas le seul altcoin à viser la deuxième plus grande crypto-monnaie, mais SOL-USD a considérablement augmenté depuis le début du boom de la crypto-monnaie de cette année.

SOL-USD a récemment levé 314 millions de dollars lors d’une ronde de financement. Ces fonds seront utilisés pour démarrer les applications décentralisées actuelles et futures (dApps) sur la blockchain Solana, l’investissement en capital-risque et d’autres opérations.

Solana utilise un protocole de preuve de participation pour valider les transactions, ce qui signifie que vous devez posséder du SOL-USD avant de pouvoir commencer à le gagner.

Où acheter Solana (SOL-USD) maintenant

Les investisseurs intéressés peuvent acheter Solana avec des dollars américains sur Binance, Bitfinex, FTX et FTX US.

En termes de volume, les plus grandes plateformes de trading SOL-USD sont Binance, OKEx et Huobi Global ; ces deux derniers obligent les utilisateurs à acheter Solana avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) ou alors Attache (CCC :USDT-USD).

Les taureaux SOL-USD pourraient également acheter Solana auprès de Bilaxy, Bithumb ou Serum DEX. Les investisseurs doivent prendre note que les prix fluctuent quelque peu entre les échanges et la devise d’achat ; assurez-vous d’évaluer les frais et les taux de change pour vous assurer les meilleurs prix.

A la date de publication, Vivian Medithi n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.