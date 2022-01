Où acheter Solana (SOL) en grimpant | Invezz

La baisse de prix précédente de Solana est terminée et la pièce est actuellement en consolidation alors qu’elle envisage le prochain mouvement.

Malgré la baisse des prix précédente, les investisseurs et les analystes pensent toujours que Solana est un digne concurrent d’Ethereum et que son prix est destiné à la lune en 2022.

Les meilleurs endroits pour acheter Solana

Qu’est-ce que Solana (SOL) ?

Solana (SOL) est le jeton natif du protocole Solana.

Le protocole Solana est un projet de blockchain open source qui s’appuie sur la nature sans autorisation de la technologie blockchain pour fournir aux développeurs d’applications décentralisées (DApp) une plate-forme pour créer des solutions financières décentralisées (DeFi).

Il offre une évolutivité améliorée par rapport à Ethereum car il utilise les mécanismes de consensus Proof of History (PoH) et Proof of Stake (PoS).

Devriez-vous acheter la pièce SOL aujourd’hui ?

La précédente baisse des prix de Solana semble être terminée et si vous recherchez une crypto-monnaie haussière dans laquelle investir, Solana pourrait être une excellente option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que les sentiments du marché peuvent changer en quelques secondes.

Prévision de prix Solana

Après une baisse drastique vers la fin de 2021, les analystes estiment désormais que Solana est à nouveau au-dessus de 200 $, surtout après la montée en flèche des DApps en cours de développement sur la blockchain qui trompe le plus le « tueur d’Ethereum ».

Couverture des médias sociaux $ SOL

