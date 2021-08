Où acheter Solana ? SOL est sur une course haussière et a augmenté de 40 %. Crypto nouveaux médias

in

Solana a été un projet sous le radar jusqu’à présent, mais cela devrait changer bientôt et le cryptoverse en prend enfin note

De nombreux passionnés de crypto ont peut-être manqué les nouvelles de Solana (SOL). C’est un projet fantastique avec un mélange de consensus unique appelé Proof of History qui enregistre les événements. Lorsqu’il est associé à un autre mécanisme tel que Proof of Stake, il peut aider à des transactions plus rapides. Le cryptoverse a finalement réalisé que SOL ne peut être ignoré, ce qui pourrait expliquer sa hausse de 40% en une seule journée.

Solana est un concurrent direct d’Ethereum et permet le déploiement de tokens et dApps sur sa blockchain. Certains anciens tokens ERC20 tels que KIN (l’un des plus gros tokens de la blockchain SOL) sont passés à l’écosystème Solana en raison de son architecture unique.

Comment et où acheter Solana au Royaume-Uni et ailleurs

Pour acheter SOL, vous devrez ouvrir un compte sur un courtier/bourse. Sélectionnez toujours une plate-forme réglementée et réputée qui insiste sur les normes KYC. L’utilisation de DEX non réglementés peut représenter un risque énorme, car il n’y a aucun droit de recours en cas de problème.

Pour votre bénéfice, nous avons sélectionné ci-dessous deux des meilleures plateformes.

Qu’est-ce que Solana et pourquoi se rallie-t-elle ?

Solana est le jeton natif derrière le réseau blockchain. SOL est utilisé pour payer les frais sur le réseau et accordera également des droits de vote. Le jeton aide également à gagner des récompenses grâce au jalonnement.

Solana n’a pas été très populaire en raison de la montée en puissance d’Ethereum, mais comme l’ETH 2.0 est retardé, des réseaux comme Solana deviennent populaires. Au fur et à mesure que l’écosystème se développe, le jeton SOL gagnera également en prix. Il semble que le jeton SOL va enfin revendiquer la place qui lui revient parmi les dix premières crypto-monnaies.

Dois-je acheter SOL aujourd’hui ?

Vous cherchez une nouvelle pièce dans laquelle investir ? Si oui, alors vous devriez rechercher Solana. C’est un projet solide comme le roc et bien qu’il ait actuellement peu de jetons par rapport à Ethereum, son modèle unique et la capacité revendiquée de fonctionner jusqu’à 70 000 TPS en font un investissement rentable.

Graphique journalier de Solana. Source : CoinMarketCap

Peu d’investisseurs ont pris note de la montée silencieuse de Solana. Donc, si vous investissez aujourd’hui, vous êtes encore en avance. SOL se négociait à 42 $ au moment de la rédaction. Étant donné qu’il s’agit de la force motrice d’un nouveau réseau de blockchain, le prix pourrait facilement aller de 2X ou 3X par rapport au niveau actuel selon certains investisseurs.

Cet article est uniquement informatif – aucun des contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.