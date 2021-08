où acheter SPAZ ⋆ Crypto nouveaux médias

SPAZ vise à utiliser des fonds pour acheter des terres en Afrique pour construire des terrains de jeux pour les enfants défavorisés

Avec un rallye de 6 600 % aujourd’hui, SPAZ est l’une des pièces les plus chaudes du marché et a également un cas d’utilisation noble. Swapcoinz espère utiliser les fonds investis pour construire des terrains de jeux pour les enfants africains qui ont été privés de la possibilité de profiter pleinement de leur enfance grâce à la récréation.

Lisez la suite pour en savoir plus sur le projet Swapcoinz, ainsi que comment et où acheter des jetons SPAZ aujourd’hui.

Comment et où acheter SPAZ au Royaume-Uni et ailleurs

Les commerçants qui cherchent à acheter SPAZ aujourd’hui trouveront tout ce dont ils ont besoin sur cette page. Nous avons suggéré ci-dessous deux des meilleurs endroits pour acheter SPAZ, et vous pouvez commencer à investir dès que vous vous êtes inscrit et avez effectué un dépôt.

Tous nos partenaires recommandés sont entièrement réglementés et agréés, vous pouvez donc investir en toute tranquillité d’esprit. En cas de problème, vous serez protégé par votre autorité financière locale.

Qu’est-ce que Swapcoinz ?

Swapcoinz est un projet espagnol de crypto-monnaie basé sur la Binance Smart Chain qui agit en tant qu’organisation à but non lucratif pour construire des terrains de jeux en Afrique. Le projet estime que de nombreux enfants en Afrique n’ont jamais pu profiter correctement de leur enfance en raison de la pauvreté et de conditions défavorables. Swapcoinz pense que la récréation est une partie essentielle de l’enfance qui profite à la santé mentale, à la santé physique, à l’estime de soi, etc.

Plusieurs pièces à vocation caritative ont connu des rallyes substantiels au cours de ce marché haussier, et Swapcoinz pourrait suivre ces traces. Les collecteurs de fonds ont développé une affinité pour la crypto après avoir remarqué sa pertinence pour les projets de financement participatif et les campagnes de marketing viral.

Dois-je acheter SPAZ aujourd’hui ?

SPAZ a un potentiel en tant que commerce à court terme, au-delà de son investissement en tant que perspective à long terme ou don de charité. Comme le montre le graphique sur 24 heures ci-dessous, le prix est brièvement tombé à presque zéro hier, avant de se rallier farouchement à la région de 0,24 $. La baisse était peut-être un faux avant un rallye plus important – il pourrait y avoir plus de gains en cours.

Carte SPAZ sur 24 heures. Source : CoinMarketCap

Le plus haut historique de la pièce a été atteint en février et se situe à 0,935475 $. La pièce pourrait faire 3 à 4 fois de plus à partir d’ici pour atteindre ces niveaux, donnant aux investisseurs suffisamment de temps pour entrer sur le marché. Ceux qui entrent maintenant pourraient encore profiter d’importants profits.