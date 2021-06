Où acheter Streamr DATAcoin après que sa valeur ait monté en flèche

in

Streamr Network est le dernier projet de crypto-monnaie attirant l’attention des investisseurs. Cet article explique ce que c’est, où acheter la crypto DATA et quelles sont les perspectives d’investissement pour la pièce. Lisez la suite pour commencer.

Comment et où acheter des crypto-monnaies Streamr aujourd’hui

Les meilleurs endroits pour acheter Streamr DATAcoin sont les courtiers en crypto-monnaie en ligne. Ce sont des plateformes faciles à utiliser et peu coûteuses, et vous pouvez vous inscrire, approvisionner votre compte et investir immédiatement dans Streamr DATAcoin.

Comme il s’agit d’un projet relativement nouveau, certains investisseurs achètent des pièces Streamr via un échange décentralisé (DEX), bien que notre équipe d’analystes pense que les courtiers suivants sont vos meilleures options :

1.) eToro

Etoro est l’un des courtiers en crypto-monnaie les plus populaires au monde. Avec des frais peu élevés et un bon support client, c’est une option solide pour les investisseurs et les commerçants de crypto-monnaie.

2.) Capitale

Avec des spreads à la pointe du secteur, sans frais ni commissions cachés, Capital.com est l’une des meilleures plateformes de trading dans le domaine de la cryptographie.

Pour plus des meilleurs endroits pour acheter des crypto-monnaies DATA, consultez notre comparaison des meilleurs courtiers en crypto-monnaies.

Qu’est-ce que Streamr DATAcoin ?

Crowd, fondé en 2017, est un projet distribué open source avec un objectif principal : construire l’infrastructure décentralisée pour les données en temps réel. Son objectif est d’y parvenir en remplaçant les courtiers de messages centralisés par un réseau peer-to-peer mondial.

Par conséquent, en s’appuyant sur la cryptographie plutôt que sur la confiance, et en utilisant un réseau de messagerie, un ensemble d’outils de données en temps réel et un marché de données, le réseau peut permettre l’échange de données pour des consortiums commerciaux, des villes intelligentes et même des ventes de masse individuelles. .

Dois-je acheter la DATA coin ?

Si vous croyez en la vision de base de la plate-forme et recherchez un investissement à haut risque et à haute récompense, ce pourrait être le projet de crypto-monnaie pour vous.

Assurez-vous simplement d’investir de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre, car à un stade aussi précoce et volatile, il reste à voir quel sera le succès à long terme du réseau Streamr et des jetons DATA.

Streamr me rendra-t-il riche ?

C’est peu probable, mais pas impossible. Ne faites jamais d’investissement dans l’espoir de devenir riche car cela peut brouiller votre jugement et affecter votre prise de décision.

Prévision du prix du Streamr DATAcoin

Il est très difficile de fournir un objectif de prix Streamr significatif car il y a tellement de variables inconnues. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’en ce moment, cela semble être un projet à la hausse.

Les réseaux sociaux réagissent à la DATA coin

Pour les dernières nouvelles sur les altcoins comme Streamr DATAcoin et les meilleurs projets de cryptographie, lisez nos nouvelles sur la cryptographie.

