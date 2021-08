Où acheter Terra alors que le prix de LUNA atteint un niveau record Crypto new media

Terra (LUNA) obtient enfin la reconnaissance que les investisseurs réclament depuis des mois

Avec un co-fondateur de célébrités de Twitter, un protocole innovant de stablecoin et un écosystème DeFi qui demande un succès grand public, Terra (LUNA) attend dans les coulisses depuis un bon moment maintenant et pourrait enfin prendre l’élan nécessaire pour se cimenter en tant que un pilier de la cryptographie de premier plan.

Avec un rallye de 32% au cours des dernières 24 heures, LUNA a atteint un nouveau record de 22,97 $ ce matin et ne se trouve plus qu’à quelques échelons sous les grands acteurs du classement de la capitalisation boursière. Apprenez-en plus sur Terra dans cet article et découvrez le meilleur endroit pour acheter LUNA ci-dessous.

Comment et où acheter Terra au Royaume-Uni et ailleurs

Pour acheter Terra aujourd’hui, inscrivez-vous sur l’une des plateformes que nous avons sélectionnées ici. Les bourses et les courtiers que nous recommandons sont toujours entièrement réglementés et ont établi une réputation de longue date dans l’industrie de la cryptographie. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez commencer à échanger les principales pièces dès que vous effectuez un dépôt.

Qu’est-ce que Terra ?

Terra est un protocole stable de nouvelle génération qui utilise une émission variable pour maintenir le prix de son jeton indexé sur le dollar américain, UST. Les Stablecoins agissent comme un pont entre les mondes des crypto-monnaies et de l’argent « normal » (c’est-à-dire la monnaie fiduciaire). Le jeton natif de Terra, LUNA, est frappé et brûlé en relation avec l’offre d’UST afin de maintenir l’ancrage à 1 $ du stablecoin, un nouveau mécanisme qui espère contourner les problèmes rencontrés par d’autres émetteurs de stablecoin comme Tether.

Le jeton LUNA est également utilisé dans la gouvernance, ce qui signifie qu’il sert essentiellement de proxy pour la valorisation du réseau Terra lui-même. Terra abrite également un écosystème DeFi en plein essor appelé Anchor, qui prétend offrir aux investisseurs un taux d’intérêt fixe de 19,4% sur les dépôts UST. La découverte par le grand public de cette incroyable opportunité d’arbitrage est un moteur potentiel du récent rallye de LUNA.

Dois-je acheter LUNA aujourd’hui ?

Avec certains analystes appelant à un prix de 100 $ pour LUNA d’ici la fin de l’année, il n’est pas surprenant que les investisseurs affluent vers Terra alors qu’il commence à pénétrer dans un territoire haussier inexploré. LUNA a touché 22,97 $ plus tôt dans la journée et semble maintenant faire une nouvelle poussée pour un autre sommet historique.

Terra a longtemps été l’un des favoris des investisseurs chevronnés en altcoins, et pourrait maintenant être la dernière occasion d’acheter avant que la pièce n’atteigne les grandes ligues, pour ne jamais revenir.

Cet article est uniquement informatif – aucun des contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.