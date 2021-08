où acheter TRU ⋆ Crypto nouveaux médias

TrueFi a tiré des capitaux d’Andreessen Horowitz et d’Alameda, la flambée des prix qui en a résulté laissant d’autres pièces dans la poussière

TrueFi est en hausse de 435% aujourd’hui après un tour de table réussi qui a permis de récolter 12,5 millions de dollars. TrueFi se distingue des centaines d’autres protocoles DeFi par son mécanisme de prêt innovant, incitatif et non garanti, qui présente une alternative à la façon orthodoxe de faire les choses dans le secteur. Les investisseurs incluent désormais a16z (Andreessen Horowitz), BlockTower et Alameda.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles TrueFi a augmenté aujourd’hui, lisez la suite. Nous vous montrerons également comment et où acheter du TRU aujourd’hui.

Comment et où acheter TrueFi au Royaume-Uni et ailleurs

Les jetons TRU sont facilement disponibles auprès d’une large gamme de services de courtage et d’échange réputés et fiables. Nous avons sélectionné deux des meilleures plateformes ci-dessous pour votre commodité : il vous suffit d’en rejoindre une, de créer un compte gratuit et d’effectuer un dépôt pour commencer.

Dans la mesure du possible, évitez d’utiliser des échanges décentralisés (DEX), car ces plates-formes ne sont généralement pas réglementées. Cela signifie que votre investissement ne serait pas protégé en cas de piratage ou d’escroquerie.

Qu’est-ce que TrueFi et qu’est-ce qui le rend différent ?

TrueFi est une plate-forme de finance décentralisée (DeFi) qui propose des prêts sans garantie. La plupart des plateformes de prêt DeFi fonctionnent sur une base garantie : les emprunteurs déposent une garantie, qui est liquidée dans le cas où ils ne sont pas en mesure de rembourser leur prêt. Cela rend les prêts DeFi beaucoup plus faciles à acquérir que les prêts traditionnels, comme les prêts hypothécaires, où moins de garanties sont déposées, mais un long processus de vérification est effectué pour évaluer la probabilité de remboursement.

TrueFi se situe au milieu de ces deux processus. Les jetons TRU sont utilisés pour garantir la solvabilité des individus, et ceux qui ont une réputation plus élevée recevront des prêts plus facilement. Les détenteurs sont incités à voter uniquement pour des emprunteurs dignes de confiance et sont pénalisés s’ils se portent garants d’un défaillant. Ce mécanisme inventif abaisse les barrières à l’entrée : la plupart des prêts DeFi nécessitent d’énormes quantités de capital, car ils sont surdimensionnés. Cela limite l’accessibilité des prêts importants à ceux qui disposent déjà d’importantes réserves de capital.

Dois-je acheter TRU aujourd’hui ?

La logique derrière les investissements récents est claire, compte tenu de la mécanique exceptionnelle de TrueFi. La hausse des prix de 435% parle d’elle-même, et de nombreux investisseurs voudront investir dans un produit qui est si fortement soutenu par des investisseurs en capital-risque immensément prospères tels que les vétérans de la crypto Andreessen Horowitz.

Actuellement assis à 0,8248 $, TrueFi vient d’atteindre un niveau record. Les entrées tardives pourraient encore tirer des gains supplémentaires de ce rallye.