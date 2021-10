Où acheter un jeton GMR

Le jeton GMR fait partie des crypto-monnaies les plus chaudes et les plus tendance du lundi. Le GMR a augmenté d’environ 250% au cours des dernières 24 heures et de près de 350% au cours de la semaine dernière. Si vous souhaitez profiter de l’élan et acheter des jetons GMR maintenant, ce guide est fait pour vous.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons GMR

Qu’est-ce que le jeton GMR ?

Le token GMR est une pièce de jeu de GMR Finance. Il permet aux développeurs de jeux et aux plateformes de créer et de vendre des NFT personnels de manière simple et rapide.

Le jeton a été créé avec une offre fixe de 1 quadrillion de jetons. Mais la moitié de l’offre a été brûlée au lancement et le jeton possède des propriétés déflationnistes qui continuent de réduire l’offre au fil du temps et de générer une valeur supplémentaire pour les propriétaires.

L’équipe de direction de GMR a choisi de ne pas rester anonyme. Tous les cadres supérieurs ont décidé de divulguer leur identité. Le directeur général Ryan Washington a indiqué sur sa page LinkedIn qu’il souhaitait unir les joueurs et les créateurs dans un environnement mutuellement bénéfique en tirant parti de son expérience en tant qu’ancien développeur de jeux indépendants.

Dois-je acheter un token GMR maintenant ?

Le jeton GMR a augmenté en valeur au cours des dernières 24 heures, donc acheter un jeton GMR comporte maintenant un certain risque. Les premiers acheteurs pourraient chercher à sortir de leur position et à empocher leurs gains notables.

D’un autre côté, l’élan observé au cours de la dernière journée pourrait simplement s’accélérer, donnant désormais à ceux qui achètent GMR une opportunité de profit.

Prévision de prix GMR

Le jeton GMR a un volume de transactions très élevé sur 24 heures. Il a beaucoup gagné au cours des dernières 24 heures et il y a beaucoup d’activité autour de lui sur Twitter, où beaucoup de grandes choses en crypto ont commencé.

Attribuer un objectif de cours spécifique pourrait être difficile compte tenu de la nature volatile du marché des crypto-monnaies, en particulier parmi ceux qui sont peu connus.

