Où acheter un jeton Vulcan Forged (PYR) : l’étude Trend Gaming et le jeton de marché NFT

Le jeton Vulcan Forged (PYR) a suivi le battage médiatique actuel autour des jetons non fongibles (NFT) et du métaverse.

Le jeton a bondi à 32,5 $ dimanche, provoquant l’anxiété à monter en flèche vers son plus haut historique de 49,74 $. Mais il est depuis revenu à son prix actuel de 21,30 $.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent ajouter le jeton PYR à leur portefeuille de crypto, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons PYR

Le PYR étant un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter des PYR en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter PYR dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre PYR

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont le PYR.

Qu’est-ce que le jeton PYR ?

Le token PYR est le token natif de la plateforme Vulcan Forged.

Si c’est la première fois que vous rencontrez Vulcan Forged, il s’agit d’un studio de jeu blockchain et d’un marché NFT et des développeurs derrière VulcanVerse qui est un métavers fantastique gréco-romain où les participants achètent, développent et vendent des terres virtuelles.

Les autres produits Vulcan Forged incluent Anvil, qui est un moteur NFT sans gaz et sans crypto qui permet l’intégration de DApp et de jeux, le Vulcan Market, qui est un marché NFT sans gaz, Frenzy, qui est une plate-forme qui permet à quiconque de créer leur propre tournoi utilisant PYR comme récompense de tournoi, et Berserk, qui est un TGG en ligne de NFT.

Devriez-vous acheter le jeton PYR aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans un jeu de blockchain et une crypto-monnaie métaverse au milieu de la popularité croissante actuelle des jetons métaverse, PYR est un bon choix.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix PYR

Les analystes pensent que la baisse actuelle du marché du PYR est de courte durée et ils s’attendent à ce que le prix du jeton commence à monter en flèche très bientôt.

