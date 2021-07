Où acheter un sac Brandon Blackwood en 2021 ? Essayez Saks Fifth Avenue

Ouvrez Instagram et vous êtes assuré de voir des initiés de la mode vanter au moins l’un des articles suivants : une paire de lunettes de soleil ovales, une chemise boutonnée surdimensionnée ou un sac Brandon Blackwood.

Le dernier article du trio est généralement le plus difficile à acheter. Il s’avère que les fourre-tout miniatures de Blackwood sont aussi reconnus pour leur forme carrée que leurs avis de rupture de stock, vendant environ 100 000 sacs depuis l’ouverture de sa marque éponyme en 2015. C’était son fourre-tout ESR, un sac orné de « End Systemic Racism » place de son logo, cependant, qui a fait atterrir Blackwood sur de nombreux radars l’année dernière. (Le fourre-tout a été abandonné en mars, pour éviter que le message du sac ne devienne une tendance trop banalisée.)

Avec des fans célèbres comme Chloe Bailey, Doja Cat et Halle Berry, la marque poursuit sur sa lancée avec un nouveau partenariat avec Saks Fifth Avenue : une poignée de styles exclusifs qui sont encore très disponibles.

Achetez Brandon Blackwood chez Saks Fifth Avenue

Mini sac box en peau de serpent irisé Kendrick

Bois noir de Brandon

395,00 $

Sacoche à poignée supérieure en poney de poney Syl Dalmation

Bois noir de Brandon

170,00 $

Sac à bandoulière moyen Kuei en relief croco

Bois noir de Brandon

285,00 $

Sac à bandoulière en denim à logo Syl

Bois noir de Brandon

150,00 $

Sac à bandoulière en peau de serpent métallique Kuei

Bois noir de Brandon

385,00 $

La liste de Saks Fifth Avenue mélange ce que Blackwood appelle des «matériaux élevés» (métalliques et peau de serpent) avec des fioritures inspirées de l’an 2000 comme un imprimé dalmatien et un denim intégral. Deux sacs se présentent dans une silhouette de sacoche à bandoulière unique; les autres sont des variantes des fourre-tout miniatures emblématiques de Blackwood.

Si l’histoire se répète, les designs exclusifs de Blackwood pour Saks Fifth Avenue ne seront pas disponibles longtemps. Nous aurions tort de glisser un sac maintenant, au lieu d’attendre – ou d’espérer – un réapprovisionnement plus tard.

Halie LeSavage Halie LeSavage est une rédactrice et rédactrice basée à New York pour Bazaar.com, où elle couvre tout ce qui concerne le commerce électronique et le shopping.

