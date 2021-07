Où acheter une PlayStation 5 en juillet 2021 : ce sont les magasins qui ont du stock de temps en temps | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Où acheter une PlayStation 5 en juillet 2021 ? Ce n’est pas totalement impossible, même s’il est encore assez difficile d’obtenir la nouvelle console Sony. Ces magasins reçoivent généralement quelques unités.

La PlayStation 5 est arrivée juste dans l’un des pires moments. Entre la pandémie, les problèmes des usines qui fabriquent des composants et la pénurie de puces, obtenir une PlayStation 5 est toujours une tâche pratiquement impossible.

Impossible? Pas du tout. Curieusement, il existe encore des magasins qui ajoutent du stock à leurs étagères PlayStation 5. Le problème est que il y a tellement de gens qui veulent l’acheter et si peu de disponibles, qui sont terminés en moins de 5 minutes.

La concurrence entre Sony et Microsoft pour le monde des consoles vidéo n’est plus de savoir qui a les meilleurs titres et graphismes, c’est qui est capable de mettre le plus d’unités en vente.

Pour l’instant, c’est Microsoft qui gagne. Votre Xbox Series S est en vente sans interruption depuis des mois. La plus puissante, la Xbox Series X a fait un retour en force avec des stocks dans les grands magasins, même si elle s’épuise rapidement dans des magasins comme Amazon.

Mais Sony continue de livrer des consoles, goutte à goutte, mais continue de le faire. On ne sait pas combien d’unités doivent arriver, mais vu qu’elles ne mettent pas plus de 5 minutes à disparaître de pratiquement tous les magasins, ça ne peut pas être beaucoup.

Alors comment obtenir une PlayStation 5 en juillet 2021 ? Il faudra être très attentif aux changements de magasins pour l’avoir en votre possession.

Ces magasins ajoutent généralement du stock PlayStation 5

Comme nous le commentons depuis son arrivée l’année dernière, Sony collabore avec les grands magasins Internet en Espagne pour vendre la PlayStation 5 car ils ont décidé qu’avec la pénurie, il est très inefficace de les mettre dans les magasins physiques car il n’y a pas de stock pour que tous les magasins ont quelques unités.

Les principaux magasins qui ajoutent généralement du stock PS5 sont les suivants.

Stock PlayStation 5 sur Amazon

Au cours des dernières semaines, nous n’avons vu arriver que deux fois des unités PlayStation 5, l’une d’entre elles très récemment et avant que nous puissions notifier via nos canaux Telegram @ofertas_computerhoy et @chollos_juegos, notre nouvelle chaîne d’offres et de réductions sur les jeux et consoles.

Si vous souhaitez l’ajouter à la liste de souhaits ou l’enregistrer parmi vos favoris, voici la page pour PlayStation 5 avec lecteur Blu-Ray. Il devrait coûter 499 euros sur Amazon, le prix conseillé par Sony.

Vous devez également enregistrer la page PlayStation 5 au format numérique. Son prix sera de 399 euros, si le prix est plus élevé il peut s’agir d’une arnaque.

Ils vendent également une version avec un deuxième DualSense ou une option qui vient avec une console, une manette DualSense, un ticket de 20 euros pour le PlayStation Store et Ratchet & Clank.

Autres magasins où ils ont généralement un stock de PS5

Parmi les concurrents d’Amazon qui ont généralement le plus de stock, certainement Media Markt remporte le prix. Bien sûr, comme le reste des magasins, ils durent très peu.

La version avec lecteur Blu-Ray coûte 499 euros et une PlaySation 5 Digital coûte 399 euros sur Media Markt. Également disponible chez Media Markt Canarias est un pack avec Ratchet & Clank, Destruction AllStar, 20 € PlayStation Network Card pour 599 euros.

Au FNAC on n’a pas vu de mouvements depuis longtemps bien qu’ils gardent les pages. Par exemple, la version numérique à 399 euros ou avec un lecteur de disque à 499 euros.

La même chose se produit avec les unités qui arrivent à El Corte Inglés, en quelques minutes, elles disparaissent du magasin et même si vous accédez à la passerelle de paiement, vous n’en aurez peut-être pas une disponible parce que quelqu’un a payé avant vous. La version lecteur est vendue 499 euros et la version numérique 399 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives.