Où acheter une PS4 et une PS4 Pro : voici les dernières mises à jour de stock

Alors que la PS5 est sortie il y a quelques mois, la PS4 de Sony est toujours aussi performante. Le mastodonte s’est vendu à plus de 100 millions d’unités depuis sa sortie en 2013, et la pandémie a donné à plus de gens le temps de rester à la maison et de jouer à des jeux vidéo. Pour cette raison, cependant, il peut être difficile de trouver une PS4 en stock, et lorsque vous le faites, vous pouvez voir des consoles à un prix beaucoup trop élevé. Nous avons compilé une liste de tous les principaux détaillants vendant la PS4 Pro et la PS4 Slim aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni afin que vous puissiez, espérons-le, en acheter une pour vous-même.

Si vous ne vous souciez absolument pas d’une PS4 et que vous cherchez uniquement à acheter la dernière machine de Sony, vous voudrez continuer à vérifier les réassorts de la PS5. Les détaillants obtiennent parfois plus de disponibilité, et bien qu’ils se vendent en quelques minutes, vous pourriez avoir de la chance.

Stock PS4 : Disponibilité et tarifs

Tout comme la PS5, il est difficile de trouver une PS4 ou une PS4 Pro pour le moment. Tout le monde les achète, vous constaterez donc que de nombreux détaillants sont en rupture de stock, vendent des produits d’occasion ou les vendent à des prix ridiculement élevés. S’il est en rupture de stock, certains endroits comme Walmart vous permettent de configurer des alertes de stock pour vous avertir lorsque d’autres sont disponibles. D’autres, comme Amazon, vendent auprès de vendeurs tiers, et vous devrez vérifier attentivement leurs avis pour vous assurer qu’ils sont légitimes. Une autre option consiste à acheter une PS4 Pro d’occasion ou reconditionnée dans des magasins comme GameStop. Comme toujours, soyez prudent lorsque vous achetez des produits d’occasion et lisez les politiques de retour d’un détaillant ainsi que les garanties que vous recevez.

Nous ne recommandons pas de payer plus de 400 $ ou 450 $ pour une PS4 Pro pour le moment, et vous ne devriez dépenser qu’environ 300 $ pour une PS4 ordinaire si vous en trouvez une. Ils ne valent tout simplement pas les augmentations de prix des personnes essayant de capitaliser sur le marché.

Quelle que soit votre région, la PS4 Pro comportera un disque dur de 1 To, tandis que la PS4 Slim arborera 500 Go ou 1 To.

Où acheter une PS4 Pro aux États-Unis

Une PS4 Pro se vend généralement à 400 $. Parce qu’il est si populaire ces derniers temps et difficile à obtenir, vous trouverez de nombreux magasins le vendant au-dessus du PDSF. Votre meilleur pari sera soit de vous inscrire aux alertes de stock, soit de vous contenter d’un produit d’occasion.

Où acheter une PS4 Slim aux États-Unis

La PS4 Slim coûte 300 $ MSRP, cependant, comme la PS4 Pro, les endroits la vendent beaucoup plus cher en raison de la demande. Ce n’est pas aussi puissant que la PS4 Pro – et certainement pas autant que la PS5 – mais il peut toujours exécuter tous vos jeux PS4. Heureusement, il est plus facile à trouver en stock que la PS4 Pro.

Où acheter une PS4 Pro et une PS4 Slim au Canada

La PS4 Pro et la PS4 Slim sont normalement au prix d’environ 450 $ CAD / 380 $ CAD après les baisses de prix au fil des ans. Encore une fois, il sera plus facile de trouver la PS4 Slim que la PS4 Pro au Canada, et lorsque vous le ferez, ce sera beaucoup moins cher.

Où acheter une PS4 Pro et une PS4 Slim au Royaume-Uni

La PS4 Pro et la PS4 Slim se vendent respectivement 349 £ et 259 £ au Royaume-Uni. Il semble que vous aurez plus de facilité à trouver ces consoles en stock à des prix raisonnables au Royaume-Uni que dans d’autres régions, bien que les détaillants autres qu’Amazon UK ne proposent plus la PS4 Pro.

PS4 Pro et PS4 – Amazon France



La PS4 Pro et la PS4 Slim sont toutes deux disponibles sur Amazon UK pour leur prix de vente conseillé normal, du moins parfois. Bien que vous puissiez avoir des problèmes pour l’expédier n’importe où en dehors de la région, ceux du Royaume-Uni peuvent en acheter un maintenant.

560 £ chez Amazon UK 200 £ chez Amazon UK

Où acheter des accessoires PS4

La PS4 Pro et la PS4 Slim n’ont pas été lancées avec une gamme d’accessoires officiels comme l’a fait la PS5. Cependant, Sony propose toujours quelques accessoires propriétaires et s’est associé à d’autres sociétés pour produire également des accessoires tiers sous licence officielle.

PS4 vs PS4 Pro : que devriez-vous acheter ?

C’est une réponse facile lorsque vous comparez la PS4 Slim à la PS4 Pro : cette dernière est sans aucun doute la meilleure console. Il prend en charge les jeux 4K HDR, le PSVR joue mieux dessus et c’est juste une machine plus puissante en général. La plupart des gens trouveront que c’est la console qu’ils veulent, mais cela ne rend en aucun cas la PS4 Slim mauvaise.

La PS4 Slim est toujours capable de jouer à tous les jeux PS4 jamais créés, même si les performances et la résolution peuvent être inférieures à la version PS4 Pro d’un jeu. Parce qu’il est généralement plus facile de trouver une PS4 Slim à moindre coût, cela peut être votre meilleur choix en ce moment.

Meilleurs jeux PS4 : les meilleurs jeux PlayStation 4 classés

La PS4 étant sortie il y a huit ans, il existe des milliers de jeux PlayStation 4 sur le marché. Les meilleurs jeux PS4 couvrent plus d’une douzaine de genres et incluent Red Dead Redemption 2, God of War, The Last of Us, Star Wars Jedi: Fallen Order et bien d’autres. Il est impossible de lister tous les jeux incroyables, mais soyez assuré que vous n’êtes pas à court d’options. Quels que soient les types de jeux auxquels vous aimez jouer, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira.

Meilleurs casques PS4 : obtenez la meilleure expérience audio avec votre PlayStation 4

Lorsque vous cherchez à améliorer votre expérience audio sur votre chaîne stéréo de télévision, vous voudrez découvrir certains des meilleurs casques PS4 qui existent. L’Astro A50, en particulier, est de qualité supérieure et fonctionne comme un charme sans fil avec des capacités de son surround 7.1. Si vous recherchez des options moins chères ou câblées, vous pouvez toujours essayer le Razer Kraken X. Un bon casque combine un grand confort et une qualité audio – toutes les autres fonctionnalités ne sont que de jolis bonus.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.