Où acheter Wirex Token après une augmentation de 309%

Le prix du Wirex Token (WXT) a connu une augmentation de 169,1% au cours des dernières 24 heures suite à une tendance haussière soutenue qui l’a vu enregistrer une augmentation de 309,8% et 298,8% au cours des 7 et 30 derniers jours, respectivement. Ces récents mouvements de prix ont incité les investisseurs à se tourner vers la nouvelle crypto-monnaie, la plupart recherchant le meilleur endroit pour l’acheter.

En raison de l’augmentation de la demande, Invezz a publié le court article suivant pour aider les investisseurs à savoir où ils peuvent acheter des pièces Wirex Token (WXT) et à savoir de quoi il s’agit.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle pièce, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons Wirex (WXT)

Si vous êtes intéressé par l’achat de pièces Wirex Token (WXT), vous êtes au bon endroit.

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plates-formes pour acheter Wirex Token (WXT) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que la pièce Wirex Token (WXT) ?

Wirex Token (WXT) est la crypto-monnaie native de la blockchain Wirex. Si vous entendez parler de cette blockchain pour la première fois, il s’agit d’une plate-forme multi-blockchain construite sur les blockchains Stellar et Ethereum et alimente un programme de primes appelé programme de primes x-tras.

Le jeton WRT est utilisé pour récompenser la fidélité des utilisateurs et également pour aider à intégrer Wirex aux protocoles DeFi.

Lorsque les utilisateurs de Wirex utilisent leurs cartes en ligne ou en magasin, ils peuvent gagner jusqu’à 4% du montant dépensé sous forme de pièces WRT. Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction de bonus d’épargne sur la plate-forme Wirex pour gagner 12% d’intérêt sur le solde de leur compte WRT.

Devriez-vous acheter des pièces Wirex Token (WXT) aujourd’hui ?

Les récents mouvements de prix indiquent que la pièce Wirex Token (WXT) pourrait être une excellente opportunité d’investissement. Si vous êtes convaincu que vous devriez acheter la pièce, inscrivez-vous simplement sur l’une des plateformes que nous avons décrites dans les «meilleurs endroits pour acheter des pièces Wirex Token (WXT)».

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix, d’autant plus lorsque la crypto est nouvelle sur le marché.

Prévision du prix du jeton Wirex (WXT)

Il est difficile de fournir une prédiction de prix décisive de la pièce Wirex Token (WXT), d’autant plus qu’il s’agit d’une toute nouvelle crypto qui n’a pas d’historique de prix indiquant ses performances. Néanmoins, ses récents mouvements de prix peuvent indiquer que le prix de la pièce connaîtrait une tendance haussière supplémentaire.

Wirex Token (WXT) Réactions sur les réseaux sociaux

⚠️Nous remarquons une augmentation des #arnaqueurs se faisant passer pour nous. Ils utiliseront la marque Wirex, utiliseront nos coordonnées et créeront des liens vers de faux sites Web/chats d’assistance/gains. C’est pourquoi nous avons rassemblé une liste de contrôle pour vous aider à éviter les #escroqueries : https://t.co/3HaHCFTyB1 Restez en sécurité, Wirexers! – Wirex (@wirexapp) 11 mars 2021

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent