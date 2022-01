Où acheter WOO : monte en flèche après l’investissement de Binance

Le jeton du réseau WOO est à la hausse depuis début décembre 2021 et le récent investissement de Binance montre la popularité croissante du réseau auprès des investisseurs.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui envisagent d’investir dans le jeton WOO, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Les meilleurs endroits pour acheter des jetons WOO

Comme WOO est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter WOO en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter WOO dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre WOO

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont le WOO.

Qu’est-ce que le jeton WOO ?

Le jeton WOO est le jeton natif du réseau WOO.

En termes simples, WOO Network est un réseau de liquidité reliant les bourses, les commerçants et les plates-formes DeFi avec un accès décentralisé à la meilleure liquidité de sa catégorie et à la négociation au coût le plus bas ou nul.

Le jeton WOO est utilisé comme jeton utilitaire pour accéder aux produits CeFi et DeFi du réseau, y compris des remises sur les paris et les frais.

Devriez-vous acheter le jeton WOO aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie à la hausse, le réseau WOO (WOO) est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que les sentiments du marché peuvent changer en quelques secondes.

Prévision du prix du jeton WOO

Le prix du réseau WOO (WOO) a augmenté ces derniers jours et les analystes pensent que la tendance à la hausse va s’accélérer et pousser le prix au-dessus de 1,60 $ au premier trimestre.

$ WOO couverture des médias sociaux

$ WOO – Plan de retenue à long terme : Actuellement en phase d’accumulation massive. Une fois que nous en aurons sorti, nous pourrions voir une autre course parabolique comme la première 🚀 Ne pariez pas contre #WOO .. Ce sera énorme cette année et beaucoup souhaiteront avoir moins de 1 $ pic.twitter.com/FxmMCRh0lL – Q3FLOW (@ Q3Flow) 2 janvier 2022

