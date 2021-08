où acheter ZEON ⋆ Crypto nouveaux médias

in

ZEON aidera les utilisateurs à accéder à de l’argent sans vendre leur crypto

ZEON Network (ZEON) a connu une volatilité extrême, avec des baisses et des reprises conduisant à un rallye de 1 100 % aujourd’hui. Le prix est actuellement de 0,004267 $, et le projet DeFi pourrait avoir des jambes pour se redresser davantage après aujourd’hui, étant donné les conditions haussières qui prévalent sur le marché plus large de la cryptographie.

Pour savoir comment et où acheter ZEON, ainsi que pour en savoir plus sur le réseau ZEON lui-même, plongez dans l’article ci-dessous pour commencer.

Comment et où acheter ZEON Network au Royaume-Uni et ailleurs

ZEON Network est disponible sur la plupart des principaux sites d’échange et de courtage de crypto-monnaie. Pour commencer à trader la crypto aujourd’hui, inscrivez-vous sur l’une des plateformes que nous avons suggérées ci-dessous. Ces sites sont entièrement conformes à toutes les réglementations en vigueur, ce qui signifie que vos transactions sont protégées par les autorités financières. Créez un compte et effectuez un dépôt aujourd’hui pour commencer votre parcours d’investissement crypto.

Nous conseillons à nos lecteurs d’éviter si possible les DEX (échanges décentralisés). Bien qu’elles répertorient de nombreuses pièces populaires, elles ne sont généralement pas réglementées, ce qui signifie que vous n’êtes pas protégé en cas de problème.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez ZEON avec eToro aujourd’hui

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez ZEON avec Binance aujourd’hui

Qu’est-ce que le réseau ZEON ?

ZEON Network est une plate-forme de finance décentralisée (DeFi) dans le but de garder les gens investis dans la crypto. Comment gère-t-il cela ? ZEON propose des prêts en espèces qui sont approuvés presque instantanément aux détenteurs de crypto. Les détenteurs doivent déposer leur crypto en garantie, à un ratio prêt/valeur de 50 %. Ils peuvent alors avoir accès à de l’argent liquide s’ils en ont besoin sans avoir à vendre leurs pièces, ce qui peut souvent entraîner une facture fiscale.

ZEON permet également aux particuliers de prêter dans le cadre de ces prêts. Cela supprime essentiellement un intermédiaire traditionnel – la banque – et permet aux utilisateurs d’obtenir de meilleurs taux aux deux extrémités du commerce.

Dois-je acheter ZEON aujourd’hui ?

ZEON offre aux day-traders une opportunité de réaliser d’énormes bénéfices. Avec une série de baisses jusqu’à près de zéro visibles sur le graphique en 24 heures, les investisseurs qui ont capturé ces baisses ont été récompensés par des rendements 100x. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas très souvent, donc les traders à court terme voudront peut-être y jeter un œil.

Graphique ZEON sur 24 heures. Source : CoinMarketCap