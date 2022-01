Où Amber Portwood de Teen Mom se tient avec l’ex Gary Shirley

Il n’y a rien de tel qu’une réunion Teen Mom !

En novembre, les téléspectateurs ont regardé Bois de porto ambré quitter l’émission MTV après son ex, Gary Shirley, a partagé de nouvelles informations sur leur fille de 12 ans, Horrible, début du traitement.

La nouvelle a pris Amber au dépourvu, l’obligeant à quitter l’enregistrement après avoir expliqué qu’elle aurait aimé être avertie en tant que parent.

Mais alors que la Teen Mom Family Reunion débute le 11 janvier sur MTV, les fans regarderont Amber inviter Gary comme son plus-un au rassemblement à San Diego, en Californie, où ils passeront du temps de qualité avec les acteurs de toute la franchise. . Alors comment s’est passée l’escapade ?

« Ça ne devrait pas être surprenant. Il avait le droit d’être là, tu sais ? Amber a dit en exclusivité à E! Des nouvelles. « Avec Gary et moi ensemble, nous aimons nous amuser. La moitié du temps, nous nous disputons des conneries ou nous nous battons ou nous sommes amis. Honnêtement, nous ne savons jamais. Cela dépend de la façon dont il se réveille. ou je me réveille – ou peut-être juste comment je me réveille. Je ne sais pas. «