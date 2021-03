Où Bitcoin rencontre DeFi ⋆ Crypto New Media

Source: Adobe / Angelov

Alors que le bitcoin (BTC) continue d’atteindre ses nouveaux sommets, tous les yeux sont rivés sur la principale crypto-monnaie au monde, car elle a dominé les cycles de nouvelles et attiré de nouveaux arrivants dans l’industrie des actifs numériques. L’action des prix de l’actif très suivi attire l’attention et les investissements dans les protocoles basés sur Ethereum (ETH) tels que Uniswap (UNI) et Aave (AAVE) avec une valeur totale bloquée (TVL) dans la finance décentralisée (DeFi) en hausse de plus de 20 milliards USD depuis janvier 2021.

Au tournant de 2018-2019, au plus fort du dernier marché baissier, peu de gens connaissaient la finance décentralisée en tant qu’industrie, mais à peine un an plus tard, des néologismes tels que l’agriculture de rendement et l’extraction de liquidités ont vu un afflux d’attention et d’investissement auprès des plateforme de production agricole Financement de la récolte ayant plus de 600 millions USD en TVL.

Wrapped Bitcoin, ou WBTC en abrégé, est le premier jeton ERC-20 avec le même rapport 1: 1 par rapport au bitcoin, et il a été lancé en 2019.

Le concept de WBTC a émergé dans le but d’améliorer la fonctionnalité et la convivialité du bitcoin en fournissant la puissance du bitcoin avec la flexibilité d’un jeton ERC-20, permettant à ceux qui ont du bitcoin de participer aux principaux protocoles DeFi, dont beaucoup sont basés sur Ethereum.

Comme Bitcoin et les blockchains Ethereum ne sont pas compatibles, WBTC comble le fossé.

Le WBTC est complètement transparent, 100% vérifiable et dirigé par la communauté, et avec plus de personnes entrant dans l’espace, il devient encore plus crucial que ces mesures soient présentes dans les crypto-monnaies.

WBTC est le pionnier des bitcoins tokenisés avec une capitalisation boursière de 7,9 milliards USD, se classant 14e sur CoinGecko (au 18 mars à 12h45 UTC).

Les limitations de Bitcoin ont été résolues via le WBTC, tandis que les approches d’émission et de sécurisation des actifs enveloppés diffèrent considérablement de celles du bitcoin traditionnel.

Explorons comment WBTC aide à fournir des services financiers plus sophistiqués aux détenteurs traditionnels de BTC et fusionne les mondes de Bitcoin et DeFi.

État actuel des choses: les façons dont Bitcoin et DeFi se sont rencontrés au milieu

Il y a beaucoup de débats dans l’industrie pour savoir si le Bitcoin, au niveau le plus élémentaire, est en fait le système financier décentralisé d’origine.

En effet, les personnes qui utilisent Bitcoin agissent déjà comme leurs propres banques (tant qu’elles contrôlent leurs propres clés privées) et peuvent échanger de la valeur sans autorisation avec qui elles veulent, n’importe où et sous aucune entité centrale.

Ce qui empêche sans doute Bitcoin d’atteindre la parité avec les réseaux décentralisés, ce sont ses cas d’utilisation actuels. Il s’agit principalement d’un moyen de paiement, de HODLing, de stockage sous forme d’or numérique et de négociation sur des bourses centralisées.

C’est là que l’emballage entre en jeu. L’emballage des jetons sur Ethereum décrit le processus de transformation d’un actif cryptographique existant en un jeton ERC-20. Les jetons ERC-20 restent la norme la plus utilisée pour la conception de jetons et garantissent que les règles des contrats intelligents restent compatibles avec des applications telles que les échanges décentralisés ou les protocoles de prêt.

Il y a d’innombrables choses que vous pouvez faire avec WTBC que vous ne pouvez pas faire avec Bitcoin.

Celles-ci incluent l’ajout de liquidités à votre portefeuille d’actifs cryptographiques, son utilisation comme garantie pour l’emprunt ou le prêt, et l’agriculture de rendement.

Vous pouvez interagir avec des projets DeFi clés en prêtant votre WBTC sur le système de prêt décentralisé, Aave, et en provisionnant votre WBTC sur des échanges cryptographiques décentralisés comme Uniswap.

Selon Ethplorer, un total de 129 336 bitcoins tokenisés circulent sur le marché. Cela équivaut à environ 4,11% de la capitalisation boursière d’Ethereum et à 0,91% de la valeur marchande totale de la première crypto-monnaie.

Source: ethplorer.io

Comment la relation entre Bitcoin et DeFi pourrait-elle évoluer en 2021?

Dans le contexte de l’essor du secteur DeFi, d’autres projets enveloppés sont apparus – tBTC, renBTC et HBTC – signalant à quel point la concurrence dans le segment s’est intensifiée. Ce classement d’Ethplorer décrit l’état actuel des principaux jetons encapsulés.

Source: ethplorer.io

Des projets comme WBTC et renBTC sont depuis longtemps ancrés dans les listes des plus grandes bourses et sont devenus familiers à de nombreux utilisateurs, anciens et nouveaux.

Pour tirer le meilleur parti des jetons enveloppés et accéder à l’industrie DeFi via la liquidité de Bitcoin, il est important de comprendre les comportements des jetons enveloppés sur la blockchain Ethereum en utilisant des ressources telles que les plates-formes d’explorateur de blockchain, Ethplorer et Etherscan, pour décomposer des choses telles que l’action des prix, les transferts et volume.

En 2021, si le WBTC veut parvenir à une véritable décentralisation, il doit lutter contre un inconvénient majeur: la garde centralisée.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’utilisateur moyen de crypto?

Les lacunes de Bitcoin à elles seules ont été l’une des principales raisons de l’émergence et de la croissance de la popularité du WBTC.

Les cas d’utilisation de jetons emballés qui plaisent aux utilisateurs de crypto vont de la possibilité d’accéder à des prêts bon marché sans Know Your Customer (KYC) et d’autres bandes rouges bureaucratiques, à la possibilité de placer des fonds à un taux d’intérêt attractif, au trading au comptant et sur marge. de tokens et de produits dérivés sur les échanges non-dépositaire, et l’assurance des actifs.

Cela ouvre un monde beaucoup plus large de possibilités pour les utilisateurs de crypto qui souhaitent vraiment s’engager avec la variété d’instruments financiers disponibles via DeFi.

Cela signale à son tour la fusion de ces deux mondes si les maximalistes de Bitcoin commencent à considérer les marchés financiers décentralisés comme un bon terrain de jeu.

Conclusion

La combinaison de la puissance d’Ethereum et des avantages de Bitcoin crée une proposition de valeur puissante.

Curieusement pour de nombreux sceptiques, un an et demi après sa création, la capitalisation du premier WBTC est passée de presque zéro à plus de 7 milliards USD, et depuis 2020, l’offre du marché en WBTC a été multipliée par plus de 200.

Au milieu du boom actuel du secteur DeFi, nous pouvons nous attendre à une nouvelle croissance de la capitalisation des bitcoins tokenisés, pour lesquels il existe de nombreux cas d’utilisation.

Le succès apparent du WBTC et d’autres actifs similaires peut également stimuler la popularité croissante des versions tokenisées d’altcoins pour obtenir le même succès en croisant différents mondes dans l’industrie de la blockchain.

