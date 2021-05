Où boire, manger et se détendre à l’intérieur alors que Londres ouvre ses portes – WWD

Soho House à 180 Strand

Lorsque les restrictions de verrouillage ont été assouplies, les membres de Soho House ont afflué vers les emplacements extérieurs du club à travers Londres. Maintenant, avec la reprise des repas en salle, le cerveau de la marque, Nick Jones, est déterminé à améliorer encore davantage l’expérience. Le groupe étend sa présence au 180 Strand à Londres, le bâtiment brutaliste historique qui accueillait la Fashion Week de Londres. Jones en fait un centre culturel avec ses neuf étages répartis en un club de membres, un espace de coworking et un club de santé.

Les intérieurs sont censés refléter l’esthétique brutaliste du bâtiment, qui a été conçu par Sir Frederick Gibberd dans les années 1970. Des touches contemporaines telles que des sièges en velours, des tapis à poils longs et du parquet ajoutent la sensation de chez soi loin de chez soi pour laquelle Soho House est connue.

L’une des meilleures caractéristiques de 180 est sa piscine sur le toit avec vue sur la Tamise, le London Eye et le Parlement. À côté, une cabine de DJ, un four à pizza et un restaurant encastrés dans une boîte en verre indiquent clairement que Soho House veut rattraper le temps perdu.

Plus de 150 œuvres d’art sont exposées dans tout le bâtiment, y compris des pièces fabriquées pendant la pandémie mondiale qui touchent aux lois américaines sur les armes à feu, au mouvement Black Lives Matter et à la distanciation sociale.

Chaque œuvre est encadrée dans une couleur vive, comme un rappel «de traquer les arcs-en-ciel» et «de refuser de se soumettre», a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Par ailleurs, Soho House a ouvert les portes de Summer River House, un club en plein air confortable à Windsor – à une heure de route de Londres – avec un coin salon face à la Tamise et un restaurant logé sous une tente qui canalise le charme de la campagne britannique.

Hélène Darroze au Connaught

Le restaurant trois étoiles au guide Michelin Hélène Darroze au Connaught a rouvert ses portes mardi, avec un menu Goût de la saison en constante évolution, avec de nouveaux plats comme les asperges blanches des Landes aux grondins, bulots, bottargue royale et câpres lilliput, et signature de Darroze baba au rhum. L’offre de restauration privée, Chef’s Table, sera également disponible pour la première fois cette année avec des menus basés sur un concept de partage et la possibilité pour les invités de discuter avec les chefs pendant qu’ils servent chaque plat.

Endo à la rotonde

Même avec une liste de réservation de deux mois à l’avance, le restaurant japonais étoilé au guide Michelin Endo at Rotunda, au huitième étage du centre de télévision Helios à White City, vaut la peine d’attendre. À partir du 24 mai, le chef sushi de troisième génération Endo Kazutoshi servira son Omakase pour des groupes de 16. Le restaurant intime a été décoré par l’architecte primé Kengo Kuma en utilisant du bois Hinoki vieux de 200 ans pour fabriquer le comptoir à sushi. Le haut plafond a été éclairé par des nuages ​​de papier.

Brasserie de la lumière

L’éblouissante brasserie de lumière de style Art déco de Selfridges a rouvert le 17 mai avec un nouveau menu de cocktails, un thé l’après-midi en édition limitée et un programme hebdomadaire de DJ. Créée par Will Beatty, le gérant du bar de la Brasserie of Light, chaque boisson est inspirée par le frisson et le glamour de Londres après la tombée de la nuit. Cependant, certaines choses n’ont pas changé. Le joyau de la couronne du restaurant, le «Pegasus» incrusté de cristaux de Damien Hirst, est tout aussi brillant que lors de son dévoilement en 2018.

A.Wong

Seul restaurant chinois avec deux étoiles Michelin en dehors de l’Asie, A.Wong a rouvert mardi avec de nouveaux plats et boissons que le chef Andrew Wong et l’équipe ont mis au point pendant le verrouillage. Les ajouts incluent la joue de morue cuite à la vapeur à la Hunan sur l’os avec du piment salé, du gingembre et de la coriandre, et des patates douces grillées avec une sauce aux haricots noirs salés, du tapioca noir et du beurre de soja à la réglisse.

Poisson sexy

Sexy Fish sur Berkeley Square à Mayfair marque sa réouverture avec une programmation de divertissements décalés, comprenant des contorsionnistes et des danseurs, aux côtés de DJ, percussionnistes et saxophonistes. Le restaurant chic d’inspiration asiatique propose une large gamme de morceaux de luxe, tels que des sushis Waygu Gunkan à la truffe, du homard tempura et du crabe royal à la moelle osseuse.

Le standard

L’un des hôtels les plus connus de Londres avant la pandémie, The Standard se trouve en face de la gare internationale de St. Pancras. L’hôtel a transformé son toit-terrasse, qui servait autrefois de zone fumeurs pour les fêtards, en un élégant bar en plein air. Situé au-dessus du restaurant fusion espagnol mexicain Decimo, situé au 10ème étage, le bar offre une vue imprenable sur les toits de Londres, qui s’étend de Canary Wharf à la colline parlementaire de Hampstead Heath.