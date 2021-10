Où Bridget Marquardt se tient avec Holly Madison et Kendra Wilkinson

Brigitte Marquardt fait le point sur sa proximité avec ses anciens colocataires de Playboy Mansion.

La personnalité de la télé-réalité de 48 ans est devenue une célébrité lorsqu’elle a partagé l’écran avec Houx Madison et Kendra Wilkinson sur The Girls Next Door d’E!, diffusé de 2005 à 2009 et centré sur leurs relations amoureuses avec le fondateur de Playboy. Hugh Heffner. Maintenant, Bridget devient franche sur sa position actuelle avec Holly et Kendra.

« Holly et moi allons toujours fort », a déclaré Bridget en exclusivité à E! Nouvelles. « Nous sommes de grands amis. Nous parlons presque tous les jours, que ce soit par SMS ou mémos vocaux ou autre. »

Bridget, qui anime le podcast Ghost Magnet With Bridget Marquardt, est une grande fan de la recherche d’histoires de rencontres surnaturelles, et c’est une chose qu’elle et Holly ont en commun.

« Nous courons toujours et faisons de petites aventures ensemble, généralement des choses paranormales ou de type Old Hollywood, comme un restaurant à l’ancienne à Hollywood où nous ne sommes pas encore allés – » Allons essayer ça » – ou restons dans des endroits à thème effrayant , « elle a continué. « Nous sommes allés à Big Bear, et ils avaient ces cottages à thème, et l’un était sur le thème de Haunted Mansion, et nous nous sommes dit: » Nous devons le faire. « »