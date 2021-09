Où Cam Newton va-t-il d’ici ?

La nouvelle de la libération de Cam Newton des Patriots était choquante, mais elle n’a pris personne au dépourvu. Il semblait que la plupart des gens avaient une idée ou une théorie prête sur la raison pour laquelle l’entraîneur-chef Bill Belichick a coupé le quart-arrière qu’il a insisté comme étant son partant pendant la majeure partie de l’intersaison et avait au sommet de son tableau de profondeur toute la pré-saison. Les deux théories les plus répandues avaient peu à voir avec le football.

Le statut vaccinal de Newton était le plus populaire des deux. Pas plus tard que la semaine dernière, Newton a raté cinq jours d’entraînement au camp d’entraînement après qu’un “malentendu” a entraîné une violation des protocoles de test de la NFL. La séquence des événements suggérait que Newton n’était pas vacciné contre COVID-19 ; les joueurs non vaccinés sont soumis à des protocoles et à des quarantaines plus stricts s’ils sont exposés au virus. Newton a également raté du temps la saison dernière après un combat contre le coronavirus, qui a coïncidé avec une spirale descendante pour l’offensive des Patriots. Dans l’ensemble, il aurait été compréhensible que Belichick ne veuille prendre aucun risque en ayant un partant non vacciné à la position la plus importante de la liste. Mais lors d’une conférence de presse mercredi, Belichick a déclaré que le statut vaccinal de Newton n’avait rien à voir avec la décision de l’équipe. “Non, nous avons d’autres joueurs dans l’équipe qui ne sont pas vaccinés”, a déclaré Belichick.

Si l’on prend l’entraîneur des Pats au mot, alors l’explication la plus logique pour que l’équipe coupe les ponts avec Newton est sa présence dans les vestiaires. Au dire de tous, le MVP 2015 de la NFL a immédiatement assumé un rôle de leader à son arrivée en Nouvelle-Angleterre la saison dernière, ce qui n’était guère une surprise. Les joueurs se sont tournés vers Newton tout au long de sa carrière. Mais maintenant que les Patriots ont élevé le quart recrue Mac Jones au sommet du tableau des profondeurs, cela n’avait plus de sens d’avoir une grande personnalité comme Newton, ce qui pourrait éventuellement saper le statut de Jones en tant que joueur le plus important de l’équipe.

Bien que ces deux théories aient beaucoup de sens en dehors du terrain, du point de vue du terrain, couper Newton n’était pas une décision logique. En supposant qu’il ne décroche pas un poste de départ ailleurs, Newton deviendra instantanément le meilleur QB de sauvegarde de la ligue au moment où il signera avec sa prochaine équipe. Bien sûr, il n’a pas joué un bon football en 2020 – peu de joueurs des Patriots l’ont fait – mais même cette version entravée de l’ancien All-Pro était toujours clairement l’un des 32 meilleurs quarts de la ligue. Et maintenant qu’il sort d’une pré-saison impressionnante dans laquelle il ressemblait à une version rétrograde de lui-même, il semblerait qu’il soit dans une position privilégiée pour éventuellement obtenir une autre chance de commencer dans la ligue.

Cette intersaison, le quart-arrière désormais sans emploi s’est vanté d’être en bonne santé pour la première fois depuis qu’il s’est blessé à l’épaule à la fin de 2016. la demande. Il avait l’air vif dans la poche, et il semblait qu’il avait fait plus de lancers vers le bas en trois matchs d’août qu’il n’en avait fait en 2020.

Le dernier lancer de Newton en Nouvelle-Angleterre était probablement le meilleur de son temps là-bas. Il est entré dans le score de la boîte comme une interception, mais cette passe – une bombe de 40 verges séparant les deux sécurités de la défense de Tampa 2 à New York – était un rappel du pic de Cam en Caroline.

Ce jeu devrait répondre à toutes les questions sur la santé de son épaule. Le Newton que nous avons vu de 2018 à 2020 n’avait pas ça en lui. Il n’y a pas beaucoup de quarts dans la ligue qui le font.

Si le bras de Newton est effectivement revenu à l’endroit où il était avant la blessure à l’épaule, alors la plus grande différence entre cette version de lui et celle qui a conduit les Panthers à une apparition au Super Bowl après la saison 2015 est probablement sa vitesse. Son temps de 40 a ralenti d’un 10 ou deux, mais il reste une menace majeure sur le terrain qui élèvera tout jeu de course dans lequel vous le laisserez tomber. La saison dernière, Lamar Jackson était le seul quart-arrière à avoir couru plus de verges sur des portées conçues, et Newton a mené tous les QB avec une douzaine de touchés au sol, selon Pro Football Focus.

L’athlétisme décroissant du joueur de 32 ans a eu un impact négatif sur ses capacités de brouillage. Mais Newton n’a jamais été un si gros scrambler pour commencer, du moins par rapport aux autres quarts mobiles de la ligue. Il préfère rester dans la poche le plus longtemps possible et attendre que les receveurs s’ouvrent dans le champ. La saison dernière, 25 quarts ont tenté plus de passes hors de la poche que Newton, selon Sports Info Solutions, et le groupe devant lui comprenait des noms comme Ben Roethlisberger, Kirk Cousins ​​et même Tom Brady. À l’approche de 2020, seuls quatre quarts avaient jeté un pourcentage plus élevé de leurs passes de la poche depuis 2016, selon Next Gen Stats : Carson Palmer, Roethlisberger, Philip Rivers et Brady. Newton peut se déplacer mieux que n’importe lequel de ces passants ; mais dans la poche, c’est un peu une statue.

De cette façon, Newton n’est pas votre quart-arrière typique à double menace. Alors que d’autres quarts-arrières mobiles ramassent la plupart de leurs yards de pointe sur des jeux de passe appelés, sa production de précipitation vient sur des courses conçues. Par exemple : Russell Wilson et Newton se sont précipités pour un nombre similaire de yards au cours de leur carrière. Le quart-arrière des Seahawks a 5 064 verges au sol en carrière à son actif; Newton est assis à 5 610. Mais 76,1% des chantiers de Wilson sont venus sur des jeux de brouillage, contre 38,7% pour Newton, par PFF.

Jusqu’à l’arrivée de Jackson en 2018, Newton était le seul quart-arrière qui était également la meilleure option de son équipe dans le jeu de course. De ce fait, il faut presque compartimenter ces deux facettes de son jeu et les examiner séparément. En tant que coureur, Newton a révolutionné le sport et a forcé les équipes de la NFL à réévaluer la façon dont elles évaluent les quarts. Mais en tant que passeur, le premier choix global de 2011 est vraiment plus un retour en arrière. Il est dur comme l’enfer dans la poche; il est prêt à se tenir là et à tirer si cela lui permet de pousser le ballon plus loin dans le champ ; et bien qu’il n’ait pas toujours été un passeur efficace, sa volonté de chasser les gros jeux a contribué à atténuer ses problèmes de précision. Newton est la version footballistique d’un jeu de tir en volume – Allen Iverson de la NFL, si vous voulez.

Si vous voulez une comparaison de football, en voici une que vous n’avez probablement jamais entendue auparavant : Newton en tant que John Elway de cette génération, du moins en termes de talent et de compétences. Si la légende des Broncos avait joué au 21e siècle, il aurait couru la lecture de zone et la puissance QB tout comme Newton. Elway avait la taille et l’athlétisme pour le faire, mais les infractions de la NFL n’exécutaient pas des concepts d’option dans les années 80. Elway a donc été strictement utilisé comme passeur, et les résultats n’étaient initialement pas très bons. L’ancien non. 1 choix n’a eu aucun problème à remplir une bobine de surbrillance avec son gros bras, mais il n’était pas trop efficace, même selon les normes des années 1980. En ne regardant que les quatre premières années de sa carrière, les compositions statistiques les plus proches d’Elway seraient Blake Bortles, Jay Cutler et Josh Freeman, selon Pro Football Reference.

Statistiques de début de carrière de John Elway (1983-1987)

Année DVOA Rang Comp.% Rang Y/A Rang Année DVOA Rang Comp.% Rang Y/A Rang 1983 31e 28e 27e 1984 16e 14e 22e 1985 13e 16e 22e 1986 11e 14e 17e 1987 6e 18e 5e

Mais les développements d’Elway et de Newton ont suivi un chemin similaire. Leurs premières grandes saisons ont eu lieu au cours de l’année 5, et les deux ont abouti à des prix MVP. Elway avait 27 ans lorsqu’il a remporté son seul MVP. Newton avait 26 ans. Pour les deux, ces années de rupture ont été suivies de quelques saisons creuses, et c’est là que les deux chemins divergent. Après avoir été utilisé comme bélier de zone rouge pendant des années par Carolina, le corps de Newton a commencé à lui faire défaut. Elway n’a pas eu ce problème. Il a pu jouer à travers cette fenêtre de la fin des années 20 et du début des années 30 dans laquelle de nombreux quarts de franchise font le saut mentalement.

Newton a montré des signes de franchir cette prochaine étape au cours de la saison 2018, lorsque les Panthers l’ont finalement entouré d’un bon casting de soutien. Il était sur le point d’établir des sommets en carrière dans pratiquement toutes les catégories de passes majeures au cours de la première moitié de cette saison, et il a même obtenu quelques premiers buzz de MVP. Mais lors d’un match de jeudi soir contre Pittsburgh, Newton a reçu un gros coup du secondeur des Steelers TJ Watt, qui a semblé aggraver la blessure à l’épaule qu’il avait subie deux ans plus tôt. Son jeu a considérablement diminué après cela, et il a été désactivé dès que les Panthers ont été éliminés des éliminatoires. Newton a subi une intervention chirurgicale à l’épaule de lancement qui a suivi l’intersaison, et nous n’avons pas vu une longue période de football efficace de sa part depuis.

Ce n’est qu’à la saison des 33 ans d’Elway qu’il s’est vraiment imposé en tant que passeur. C’est à ce moment-là que nous avons constaté une augmentation significative de son efficacité et qu’il s’est constamment hissé au sommet des classements statistiques de la NFL. Au cours de ses neuf premières saisons, Elway a terminé dans le top 10 en DVOA à seulement deux reprises. Il a terminé dans le top 10 dans cinq de ses six dernières saisons. Le retour de Mike Shanahan à Denver en 1995 – il avait été deux fois coordinateur offensif d’Elway, mais cette fois il est entré comme entraîneur-chef – a aidé à pousser le quart-arrière des Broncos encore plus loin. Après des années à faire le gros du travail pour une liste décevante de Denver, Elway avait enfin un bon système de soutien autour de lui. Il avait plus d’armes avec lesquelles travailler, et le plan de Shanahan n’en demandait pas trop au quart-arrière. Les Broncos allaient remporter des Super Bowls consécutifs au cours des deux dernières saisons d’Elway, réécrivant complètement ce qui avait été considéré comme une carrière quelque peu décevante jusque-là.

Newton n’a que 32 ans, un an de moins qu’Elway lorsqu’il a commencé son redressement en fin de carrière. Si le quart-arrière agent libre peut rester en bonne santé et peut-être trouver son propre Shanahan, il a encore beaucoup de temps pour une résurgence. Mais que cela se produise pourrait faire la différence entre le fait qu’on se souvienne de lui comme le quart-arrière qui a ouvert la voie à d’autres QB à double menace et qu’il revendique une certaine gloire pour lui-même dans ce qui pourrait être le troisième et dernier acte de sa carrière.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer