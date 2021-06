Où célébrer – WWD

Red Stage, Creative Time et la scène publique de Rashid Johnson à Astor Place

Le forum d’art public participatif de l’artiste Rashid Johnson à Astor Place, en collaboration avec Creative Time, proposera une programmation d’événements Pride tout au long du week-end. Samedi, la scène présentera les scènes de drag et de salle de bal avec “Live Arts Pride 2021: The House Party”. L’événement, de 16 h à 20 h, présentera des performances de Ragga (un réseau d’artistes queer caribéens), du collectif de dragsters de Brooklyn Switch n’ Play et de Bubble_T. Dimanche, le collectif Black Trans Liberation montera sur scène pour une célébration toute la journée.

Concert annuel de la fierté dans le parc du New York City Opera

Le New York City Opera revient à Bryant Park cette année pour son concert annuel Pride. L’événement gratuit, qui aura lieu vendredi à 19 h, présentera des représentations d’opéra et de théâtre musical, y compris un arrangement de la finale de l’opéra 2019 de Iain Bell et Mark Campbell « Stonewall ».

House of Yes Dance Party à Herald Square

Le club inclus Bushwick House of Yes, qui n’a pas encore fixé de date de réouverture officielle, organise dimanche une fête pop-up Pride. L’événement familial (gratuit!) mettra en vedette du cirque, de l’art et des performances dans la rue près de Herald Square de midi à 16 h.

Susanne Bartsch présente la fierté au sommet au Bain

La maven de la vie nocturne Susanne Bartsch a une liste complète de fêtes récurrentes prévues pour l’été, et samedi soir, sa soirée On Top au Bain fonctionnera comme une célébration du week-end de la fierté. La salle sur le toit du Standard accueillera les invités dans l’espace à partir de 22 heures jusqu’à la fermeture des bars tôt le matin.

Hulu célèbre la fierté sur la Highline

Pour une expérience extérieure (et légèrement virtuelle) discrète, Hulu emmène la fierté sur la Highline ce week-end. Le streamer organise un jardin de sculptures de fierté IRL du 24 au 27 juin, qui présentera des messages de fierté des conteurs LGBTQ de Hulu. Une composante numérique de l’initiative est un jardin de fleurs virtuel, où un don de 15 $ permet aux gens de créer une fleur virtuelle. Les dons seront versés à quatre organismes communautaires soutenant les jeunes et les familles LGBTQ.

Signature du livre de Leslie Jordan avec Nordstrom

Nordstrom, un sponsor d’or de NYC Pride, célèbre la marche de cette année avec le comédien Leslie Jordan en remorque. L’emplacement local de Nordstrom dans le West Village organisera une rencontre et une séance de dédicaces pour le tout nouveau film de Jordan “Comment allez-vous?: Misadventures and Mischief from a Life Well Lived” dimanche de 14h à 16h. distribuera également le butin Pride (et les sucettes glacées La Newyorkina!)

Gayletter associe Amanda Lepore et CT Hedden pour leur brunch hebdomadaire du dimanche à Gitano

Gayletter s’associe à Amanda Lepore et CT Hedden ce week-end pour organiser leur brunch hebdomadaire du dimanche au Gitano Garden of Love à 14 h. Timo Weiland de 17h à 19h et clôture de la journée avec Rigo Lora et DJ Alex Lauterstein.

« Célébrez là où la fierté a commencé » au Stonewall Inn

Le bar historique de West Village Stonewall Inn – le site des émeutes de Stonewall en 1969 – célébrera la fierté tout le week-end et au-delà. Le bar ouvrira dimanche à midi, peu de temps après le coup d’envoi officiel du PrideFest dans le quartier à 11 heures.

Plus de WWD :

Le plafond de verre arc-en-ciel

Comment les marques de mode et de beauté redonnent pour le mois de la fierté 2021

La communauté LGBTQ est plus sceptique envers les initiatives de fierté des marques que la population totale