Les principes de base des recommandations étaient d’élargir l’assiette, d’abaisser les taux marginaux d’imposition, de réduire la différenciation des taux, de simplifier la structure fiscale et de rendre l’administration plus efficace. Juillet 2021 marque trois décennies de réformes économiques. On a beaucoup écrit sur les graves crises budgétaires et de la BoP qui ont conduit […] More