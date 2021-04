Où chaque fiancé de 90 jours: Heureusement pour toujours, un couple s’est retrouvé avant la saison 6

Asuelu et Kalani

Asuelu Pulaa et Kalani Faagata ont été vus pour la dernière fois sur 90 Day Fiancé: Happily Ever After? Saison 5, et ce fut une saison difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. Le couple a lutté contre des combats sur plusieurs fronts, bien que la famille d’Asuelu, les faisant pression pour obtenir de l’argent qu’ils n’avaient pas, était définitivement en tête de liste. Les choses se sont tellement enflammées entre les deux que Kalani a ouvertement demandé si elle voulait rester mariée mais, un an plus tard, les deux sont toujours ensemble et essayent. Espérons que les choses vont mieux pour les deux mais, sur la base de certains des combats que nous avons vus dans les aperçus jusqu’à présent, ce sera une autre saison difficile.